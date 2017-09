Passos acusou Centeno de “habilidadezinha”, o ministro responde que se lembra da “habilidadezinha” de Passos em 2015

A polémica estalou esta segunda-feira depois de Pedro Passos Coelho ter dito que se tratava de uma “habilidadezinha comunicacional” o facto de o ministro das Finanças ter dito na RTP 1, no domingo à noite, que iria haver uma redução da carga fiscal para os todos os escalões de IRS em 2018. Mário Centeno esclareceu que se tratava de uma ilação decorrente do facto de o Governo ter decidido propor para o Orçamento de “Estado de 2018 a eliminação da sobretaxa. “A sobretaxa vai ser extinta em 2018. E os portugueses sabem que isso é verdade porque vai estar inscrito no OE”, sublinhou esta segunda-feira.

“Habilidadezinha, e com um brilhozinho nos olhos, é o que se usa quando se quer passar a bola para o outro lado. Habilidadezinha foi o que o anterior governo fez quando sugeriu que ia devolver a sobretaxa, e não o fez”, antes de eleições legislativas de 2015, ripostou Mário Centeno numa conferência de imprensa da apresentação da reforma da supervisão financeira.

Mário Centeno comparou o simulador que o governo de Passos Coelho criou no Portal das Finanças, no verão de 2015, para prever quanto seria devolvido em crédito fiscal aos contribuintes - uma espécie de devolução parcial da sobretaxa do IRS - caso as receitas do IVA e do IRS superassem juntas o valor previsto a um “Toto-IVA”.

O ministro das Finanças ironizou ainda dizendo que talvez o ex-primeiro-ministro Passo Coelho estivesse incomodado com a subida do rating de Portugal e que teria sido isso que o teria levado a fazer estas declarações.