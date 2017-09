Marcelo voou sobre mar picado para acompanhar militares portugueses e voltou de “coração cheio”

Na parede estava pendurada uma fotografia de Felipe VI, atual Rei de Espanha. Mas na sala todas as atenções se concentravam noutro chefe de Estado: Marcelo Rebelo de Sousa fazia perguntas, olhava computadores, circulava com à vontade na sala multifunções. E, apesar de o cenário ser a cidade espanhola de Málaga, a língua que se ouvia era português, com o Presidente a concluir, depois de ouvir muitas explicações da boca dos seus anfitriões: “Esclareceu-me”.

Explicação: a cena passou-se na visita do Presidente da República à força nacional destacada em Málaga no âmbito da Frontex (Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia), que decorreu durante esta terça-feira. Durante a tarde, o Presidente pôde cumprimentar os militares portugueses destacados, conhecer as missões que cumprem e até teve direito, em dia de “mar picado”, a uma demonstração do trabalho que ali se faz.

Esse trabalho foi detalhado logo à chegada do presidente, que se fazia acompanhar pelo Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, o general Manuel Teixeira Rolo, e pelo comandante aéreo, o tenente general Joaquim Borrego. No briefing inicial, a cargo do major Rui Rocha, o Presidente ouviu as explicações sobre a missão que leva membros da Força Aérea portuguesa a Málaga – faz esta terça-feira, precisamente, dez anos desde a primeira participação – e que se foca em vários objetivos, nem todos militares: o combate à imigração ilegal, à poluição marítima, a vigilância da atividade pesqueira ou o narcotráfico são alguns exemplos.

A participação da força portuguesa já é consecutiva desde 2011, explicou, tendo sido feitas até hoje 730 missões no âmbito da Frontex e 3600 horas de voo, com o salvamento de 9650. “Já podíamos ter dado 97,5 voltas ao planeta” com o espaço já percorrido, gracejou o major, que deu especial atenção às condições em que viajam anualmente milhares de migrantes – só este ano, o número já supera os dez mil – que chegam em embarcações frágeis, de fibra de vidro ou de borracha, que “facilmente” podem resultar numa “catástrofe”. E recordou a atuação da força portuguesa no recente caso de uma embarcação que transportava refugiados e se incendiou, tendo os militares ajudado no salvamento das vítimas. Parte deste trabalho de monitorização das embarcações, aliás, é perceber se estão a ser usadas para uma atividade como o transporte de migrantes ilegais, detetando as fontes de calor nos barcos, o peso em excesso ou pormenores, como terem escotilhas abertas, por exemplo.

Quem quer selfie com Marcelo?

Depois, foi a vez de o próprio Marcelo Rebelo de Sousa ir espreitar como se faz este trabalho – a uma altura de “três a cinco mil pés”, viajou por cerca de uma hora acompanhado por oito tripulantes. Quando regressou, contou que era dia de “mar picado”, mas que ainda assim foi possível acompanhar “todo o tipo de alvos” – isto é, barcos que é preciso verificar se são realmente veleiros, cargueiros, se escondem propósitos como imigração ilegal ou narcotráfico, etc – tudo a uma “distância enorme”, que não permite que se apercebam de que estão a ser vigiados.

Sobre atualidade, só houve margem para comentar um assunto: a subida do rating português, que deixou de ser "lixo", para a agência de notação Standard and Poor's. Ninguém ficou de fora - tanto o Governo anterior, de Passos, como o atual, de Costa, tiveram direito a parabéns, depois de, em primeiro lugar, ter saudado os portugueses pela boa nova - mas também houve um aviso: "A guerra não está ganha".

Chegava a hora de levar os cumprimentos e agradecimentos aos militares destacados para este efeito em Espanha – e Marcelo não deixou de expressar o seu “orgulho” no “cumprimento exemplar” deste dever, garantindo partir “de coração cheio” e “feliz”. Elogiou quem o acompanhou e lhe deu todas as explicações – “temos aqui um pedagogo. Este homem dá para professor”, gracejava – e recebeu presentes: um quadro com a imagem de uma aeronave e um chapéu. “Como somos operacionais, algo muito prático”, brincava a inspetora Ana Jorge.

Depois dos elogios e antes da despedida, foi hora de registos, estilo fotos de família – tanto numa das salas utilizadas pelo destacamento como frente à aeronave C-295M, em que viajou com a comitiva. Mas havia quem ponderasse pedir ao Presidente um registo mais pessoal, como se ouvia da boca de alguns dos militares presentes que incentivavam os colegas: “Não queres uma selfie com o Presidente? Vai lá pedir!”.