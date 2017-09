Costa admite candidatura portuguesa ao Eurogrupo

O primeiro-ministro António Costa admite apresentar uma candidatura de Portugal à presidência do Eurogrupo, numa entrevista divulgada esta segunda-feira pelo site "Politico.eu".

"Porque não apresentar uma candidatura?" responde António Costa à pergunta do jornalista, sem adiantar mais. O atual presidente do organismo, o holandês Jeroen Dijsselbloem, termina o seu mandato em janeiro, pelo que terá que abandonar o cargo.

A sua manutenção à frente deste cargo tornou-se muito polémica, em particular entre os países do sul, depois das suas célebres declarações a um jornal alemão, segundo as quais estes "gastam tudo em mulheres e copos". Portugal, entre outros países, exigiu a sua demissão.

Desde essa altura, foi colocada a posibilidade de Mário Centeno poder suceder-lhe no posto, na medida em que, segundo as regras não escritas da repartição de cargos entre as grandes famílias políticas europeias, o lugar cabe a um socialista.

Este domingo, numa entrevista à RTP, questionado sobre essa possibilidade, o ministro português disse que "a presidência do Eurogrupo é um lugar que é ocupado por um ministro das Finanças da área do euro. O objetivo é nacional. Mais importante do que presidir ao Eurogrupo é que os ideais que Portugal tem para a Europa sejam discutidos".



Não dizendo declaradamente que não, Centeno admitiu também na mesma entrevista que o seu "foco" eram "as contas públicas portuguesas e a estabilização da economia" e que continuaria a ser o mesmo, ainda que "um dia Portugal possa vir a ter a presidência do Eurogrupo".

Na entrevista de Antónico Costa, realizada em Bruges, na sexta-feira passada, depois do líder português fazer o discurso inaugural do ano letivo do Colégio da Europa, Costa admitiu ainda que a existência de um ministro da Finanças da zona euro "ajudaria a dar coerência ao funcionamento da União Europeia no seu conjunto".