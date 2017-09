Sócrates acusa Costa de lhe virar as costas

Em entrevista ao jornal "Voz de Galicia", o ex-primeiro-ministro compara-se a Lula da Silva com a única diferença que o político brasileiro tem o apoio do partido. José Sócrates diz-se vítima de uma conspiração

José Sócrates volta a acusar o sistema judicial português e a reafirmar ser "vítima de uma conspiração política e judicial sem precedentes" com o objetivo de travar uma candidatura sua a Belém. Em entrevista publicada hoje no jornal espanhol "La Voz de Galicia", o ex-primeiro-ministro aponta o dedo a António Costa e ao PS, que o deixaram sozinho durante três anos "muito duros".

Apesar de não se sentir sozinho, acusa o líder socialista e a cúpula do partido de lhe terem virado as costas. "Apesar de tudo o que se dizia, éramos amigos. A nossa relação sempre foi boa. Elegi-o como ministro e como meu sucessor natural. Apoiei-o na candidatura à Câmara de Lisboa e depois à secretaria geral do partido. Tudo acabou quando me detiveram e tanto ele como a cúpula do PS me viraram as costas”

Desacreditado com a justiça portuguesa, José Sócrates não acredita em nada do que diz o Ministério Público, por isso, não tem certezas que será deduzida acusação até 22 de novembro. "Está-se a cometer comigo uma ilegalidade sem precedentes. O que se está a passar comigo é semelhante ao que está a acontecer com o Presidente Lula, só que ele tem o apoio do seu partido e eu não".

O ex-primeiro-ministro acusa o juiz Carlos Alexandre de parcialidade e admite recorrer ao Tribunal Europeu se esgotar todos os recursos em Portugal. Mas está confiante nos advogados e dedicado, diariamente, ao trabalho na sua defesa. "Não sei se voltarei à política, estou desencantado. Faltam políticos da estatura e do carisma de Mário Soares."