Passos sobre subida do rating: “Trabalhámos muito para que isso tivesse acontecido”

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, classificou esta sexta-feira como "uma excelente notícia" a decisão da agência de notação financeira Standard and Poor's (S&P) de retirar Portugal do 'lixo', embora considerando que tal podia ter acontecido mais cedo.

"Se não tivéssemos tido uma alteração de governo, muito provavelmente essa melhoria teria ocorrido mais rapidamente", afirmou Passos Coelho, em declarações aos jornalistas, à margem de um jantar de campanha autárquica em Mafra.

Segundo o líder social-democrata, "o país podia ter crescido mais e o que se diz hoje sobre o nosso crescimento só é possível porque o PSD/CDS fez a sua parte que foi "concluir o resgate financeiro na altura certa." "E não ficámos a perder tempo como alguns partidos da geringonça gostariam. Se lhes tivéssemos feito a vontade, estávamos como na Grécia”, acrescentou

Passos Coelho salientou que o anterior executivo PSD/CDS-PP "lutou muito" para que esta subida de rating acontecesse. "Somos orgulhosamente reconhecedores deste rating porque trabalhámos muito para que tivesse acontecido, sem tirar mérito ao Governo.”

"O Governo tem o mérito de ter conseguido nestes dois anos provar que os receios que os investidores tinham eram infundados porque o Governo acabou por garantir as metas que eram importantes para os que estabelecem o rating para o país", concluiu.