PSD acusa Governo de insultar portugueses com lei para impedir futebol em dia de eleições

“Achar que os portugueses, ao fim de mais de 40 anos de democracia, não têm a consciência da importância do seu direito de voto e o possam confundir com outro tipo de atividades lúdicas, é tratar os portugueses como se fossem crianças”, disse à Lusa o deputado do PSD e ex-ministro da Presidência Luís Marques Guedes

O PSD considerou esta quinta-feira um "insulto aos portugueses" e uma "manobra de diversão" a intenção do Governo apresentar uma lei que proíba jogos de futebol em dias de eleições. Em declarações à agência Lusa, o deputado do PSD e ex-ministro da Presidência Luís Marques Guedes afirmou que a notícia sobre a preparação de alterações ao Regime Jurídico das Federações Desportivas, de forma a proibir eventos desportivos em dias de eleições, "não passa de uma manobra de diversão e um insulto aos portugueses". "Achar que os portugueses, ao fim de mais de 40 anos de democracia, não têm a consciência da importância do seu direito de voto e o possam confundir com outro tipo de atividades lúdicas, é tratar os portugueses como se fossem crianças", disse. Marques Guedes ironizou sobre "o que virá a seguir" e deixou quatro perguntas: "Vão proibir os cinemas? Os teatros? Vão mandar encerrar os museus? Mandar encerrar as praias ou os centros comerciais?". "Isto é profundamente ridículo", sintetizou. Para o deputado social-democrata, trata-se também de uma "manobra de diversão" da parte do executivo do PS e de "entreter as pessoas, escondendo as falhas do Governo" "Como não conseguem fazê-las, arranjam este tipo de manobras", afirmou.