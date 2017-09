Relvas e o arquivamento do caso Tecnoforma: “Quem me atacou devia agora vir pedir desculpa”

O Ministério Público arquivou o processo envolvendo Pedro Passos Coelho e Miguel Relvas, por suspeitas de corrupção, abuso de poder, participação económica e prevaricação através da empresa Tecnoforma, noticiou o jornal online Observador. A investigação, iniciada há cinco anos, foi encerrada e arquivada num despacho com data de 4 de setembro.

Em declarações ao Expresso, o antigo braço-direito de Passos, mostrou-se satisfeito com o desfecho do processo: “Não me surpreende esta conclusão, tão clara e objetiva. Não podia ser outra”. “Muitos daqueles que, na altura, me acusaram e maltrataram com violência, particularmente Helena Roseta, com funções públicas, deveriam agora vir pedir desculpa”, disse ainda.

Contactado pelo Expresso, o gabinete de Pedro Passos Coelho não quis fazer comentários à decisão de arquivamento.