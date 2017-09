Marcelo convoca Conselho Superior de Defesa Nacional para dia 21

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou a próxima reunião trimestral do Conselho Superior de Defesa Nacional para o dia 21, que servirá sobretudo para preparar as decisões militares do ano seguinte.



Fonte de Belém adiantou à agência Lusa que, no que respeita às forças nacionais destacadas, deverão ser abordados o prolongamento da participação portuguesa na missão das Nações Unidas na República Centro Africana e a preparação de uma força nacional a enviar para a missão da NATO no Afeganistão.



Esta reunião do Conselho Superior Nacional de Defesa vai realizar-se no Palácio de Belém, em Lisboa.



Desde que tomou posse, em 09 de março de 2016, como chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa tem convocado reuniões do Conselho Superior de Defesa Nacional com intervalos de cerca de três meses.



Realizaram-se já seis reuniões deste órgão de consulta presididas por Marcelo Rebelo de Sousa, duas das quais fora do Palácio de Belém: uma a bordo do navio-escola "Sagres", na Base Naval de Lisboa, e outra no Porto.