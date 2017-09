Azeredo Lopes terá “todo o gosto” em ir ao Parlamento para falar de Tancos

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, garantiu na tarde desta terça-feira ter "todo o gosto" de prestar esclarecimentos na Assembleia da República, na segunda-feira, sobre o caso do alegado furto de armamento nos paióis de Tancos.

"Sou membro de um órgão de soberania e nunca esqueço isso. Independentemente de tal facto, sempre fui à Assembleia quando fui convidado para tal. Nunca, em nenhuma circunstância, se bem me recordo, deixei de ir à Assembleia quando para tal fui convidado, e irei com todo o gosto, esclarecer o que for necessário", disse Azeredo Lopes em Washington, nos EUA, no final de um encontro no Pentágono com o secretário da Defesa norte-americano, James Mattis.

O ministro recusou, no entanto, comentar as declarações feitas numa entrevista publicada no domingo no Diário de Notícias e transmitida na rádio TSF, na qual admitiu poder não ter havido qualquer furto nos paióis de Tancos.

As declarações do ministro da Defesa surgem depois de, nesta terça-feira, PSD e CDS terem marcado um debate de atualidade para a próxima segunda-feira, com o objetivo de pedir esclarecimentos relativamente à entrevista do governante ao "Diário de Notícias", em que dizia que "no limite", podia não ter existido nenhum furto de material militar em Tancos.

Na mesma tarde, fonte do gabinete do ministro dizia ao Expresso que ainda não estava confirmada a presença do governante no plenário de segunda-feira, uma vez que ainda não chegara a convocatória formal e que havia questões de agenda para gerir: por um lado, estava planeada para esse dia uma visita do ministro aos Açores; por outro, Azeredo Lopes também marcará presença, dois dias depois, no Parlamento, neste caso na Comissão de Defesa Nacional, para falar da NATO e da política de Defesa da União Europeia.