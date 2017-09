Pedro Marques: “Foi dado o pontapé de saída para a estratégia no pós-2020”

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, destacou a importância do encontro extraordinário do Conselho Económico e Social (CES) que esta terça-feira decorreu para o lançamento de uma estratégia para Portugal no período pós-2020.

"Foi uma reunião muito boa. Foi dado o 'pontapé de saída' para a estratégia de Portugal no pós-2020", afirmou aos jornalistas Pedro Marques.

O governante falava no final do plenário extraordinário do Conselho Económico Social (CES), reunião que foi solicitada pelo Governo e que se destinou a abrir o debate sobre o tema "Portugal pós-2020", que decorreu na sala do Senado na Assembleia da República (AR).

Pedro Marques vincou que "o CES reúne as forças económicas e sociais" do país e que no encontro desta terça-feira foram discutidos vários assuntos, como a necessidade de a economia portuguesa se aproximar mais da tendência global da digitalização.

Também foram lançadas reflexões sobre a aposta no desenvolvimento do potencial do interior do país e no desenvolvimento rural, adiantou.

"Hoje foi dado o 'pontapé de saída' e, agora, até ao final do ano, os temas vão ser aprofundados. Vamos produzir conhecimento para que haja um consenso alargado sobre qual deve ser a estratégia de Portugal para o período pós-2020", reforçou o ministro.

Em causa está a negociação do futuro quadro comunitário e "é preciso saber o que Portugal quer" para negociar com mais força junto de Bruxelas quando chegar a altura própria, assinalou.