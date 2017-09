Governo responde a Passos: “Não estamos a rasgar nenhum processo de planeamento anterior, pelo contrário”

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, quis esta terça-feira afastar a ideia de que o atual Governo desvalorizou as obras planeadas pelo anterior, em resposta às acusações do líder do PSD, que disse "desconfiar" de que as obras públicas que o Governo está a planear sejam as mesmas que já estavam decididas e que o atual Executivo não fez para cumprir a meta do défice.

Falando aos jornalistas à saída de uma reunião plenária do Conselho Económico e Social, Pedro Marques disse querer "clarificar" que "o processo de planeamento do anterior Governo foi acompanhado por quem estava na oposição e por nós reafirmado como válido". E quis reafirmá-lo de novo: "Não estamos a rasgar nenhum processo de planeamento anterior, pelo contrário. Achamos importante que as coisas não estejam sempre a ser rasgadas", concluiu.

Pedro Passos Coelho disse esta segunda-feira "desconfiar de que as obras públicas que o Governo está a pensar são todas aquelas que já estão decididas como prioritárias, estavam ao abrigo do Portugal 2020" e que o Governo "simplesmente não as fez porque tomou a opção – é a opção do Governo, que nós respeitamos – de colocar o investimento público ao nível mais baixo de há muitos anos no nosso país, para cumprir a meta do défice". Na reunião, o Governo reafirmou a vontade de aprovar os planos para grandes obras com um consenso de dois terços na Assembleia, o que incluiria os sociais-democratas.

Um "pontapé de saída" positivo

À saída da reunião plenária do Conselho Económico e Social, que inaugurou uma série de audições marcadas pelo Governo com o objetivo de reunir consenso para os planos e obras do Portugal pós-2020, Pedro Marques fez um balanço "muito bom" deste "pontapé de saída".

Em declarações aos jornalistas, o ministro reafirmou a ideia que já tinha sido transmitida por António Costa na abertura da reunião: o Governo quer que até ao fim do ano seja produzido "conhecimento e pensamento" sobre as diversas áreas para que, quando for hora de receber "propostas de Bruxelas, Portugal saiba o que quer".