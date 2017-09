Costa: “As infraestruturas transcenderão a nossa vida, mesmo para aqueles que acreditam que a possam prolongar fora da terra”

“As infraestruturas transcenderão a nossa vida na terra, mesmo para aqueles que acreditam que a possam prolongar fora da terra”: foi assim que o primeiro-ministro explicou esta terça-feira, numa reunião plenária do Conselho Económico e Social, a necessidade de encontrar consensos - tanto a nível social como político - para a estratégia portuguesa, planos e investimentos no quadro pós-2020. Até porque as negociações dos fundos comunitários e da estratégia para a Europa serão “bastante mais exigentes do que no passado”, garantiu Costa, usando o Brexit para exemplificar essas diferenças.

Falando na abertura da reunião extraordinária, e que dá o mote para uma série de consultas com agentes económicos, sociais e científicos sobre o tema que se prolongará durante todo o mês de setembro e início de outubro, Costa sublinhou que é importante fazer este debate, primeiro com estes agentes e depois na dimensão política - incluindo o debate na Assembleia da República, onde deseja obter uma maioria de dois terços - até ao fim do ano, para que Portugal possa “dizer o que deseja e bater-se [por isso]” na Europa. A partir de 1 de outubro (dia de autárquicas), virá a consulta aos novos autarcas eleitos e, conforme disse o primeiro-ministro em entrevista ao Expresso, o “tempo de consensos”, uma vez que agora, praticamente em campanha autárquica, se atravessa “o tempo das disputas”.

Diante dos 56 membros do plenário do CES, Costa enfatizou a necessidade de chegar a uma estratégia nacional “para dez anos, num quadro que atravessa várias legislaturas” e que está “muito necessariamente dependente daquilo que for o quadro comunitário”. Por isso, quer chegar à Europa com uma posição de influência e com os objetivos já discutidos e definidos, e não “ficarmos passivos à espera de que essa estratégia [europeia] venha”, até porque, assegurou, “não estamos ainda limitados pelo que os regulamentos seguramente nos virão a limitar”.

Por "uma década de convergência" com a Europa

O líder do Governo especificou, antes da reunião à porta fechada com os membros do CES, os objetivos para esta discussão. “Estes 30 anos de União Europeia tiveram duas fases muito claras: de 1986 até 2001, onde Portugal teve um extraordinário período de forte crescimento e convergência com a União Europeia, e desde 2001 uma divergência”. Uma situação que se começa a inverter: “Temos de conseguir sustentadamente e duradouramente inverter esta situação. Nos últimos três trimestres tivemos oportunidade de convergir, mas não podem ser a exceção: temos de conseguir que sejam os primeiros três trimestres de uma década de convergência com a UE”.

Para isso, definiu o primeiro-ministro, será necessário apostar em duas vertentes: “a competitividade no exterior e a coesão no interior”. “Investir na qualificação e inovação”, assim como na valorização do território português - Costa falou da fachada atlântica e da fronteiriça como oportunidades, assim como da aposta na valorização do mar e da produção de energias limpas para ajudar a Europa a cumprir os objetivos do acordo de Paris - é imperativo, uma vez que, segundo o primeiro-ministro, estes são “os motores da nossa capacidade de sermos competitivos”.

Depois das palavras do primeiro-ministro, sentado ao lado do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, fechou-se a porta para as intervenções dos 56 membros do CES. Depois desta reunião, seguir-se-ão encontros do Governo com outras entidades, agentes, sindicatos e patrões ao longo do mês de setembro e outubro (a última reunião prevista decorrerá a 9 de outubro, em Évora, e o foco será a sustentabilidade demográfica).

Esta segunda-feira Pedro Marques já tinha abordado o conjunto de sessões que agora começa, justificando, no final de um Conselho de Ministros dedicado ao tema: "Queremos começar a construir caminho com a economia e a sociedade portuguesa, mas queremos também construir consensos políticos, quer em relação às grandes opções de política e ao seu financiamento, quer, ainda, em relação aos investimentos prioritários a realizar na próxima década", declarou Pedro Marques.