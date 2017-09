Passos Coelho: Costa arrisca transformar-se em “agente poluidor” do debate político

O líder do PSD, Passos Coelho, desafiou este domingo António Costa a dizer quem é que em Portugal defende que o país tem licenciados a mais, acusando o primeiro-ministro de poder transformar-se num “agente poluidor” do debate político.

Passos Coelho, que falava no concelho de Pombal, distrito de Leiria, recordava o discurso do primeiro-ministro em Matosinhos, em que, referindo-se ao aumento do número de alunos colocados no ensino superior, sublinhou que essa notícia significava que os portugueses “deixaram de dar ouvidos àqueles que diziam que tínhamos licenciados a mais e que não era importante continuar a estudar”.

O líder social-democrata realçou que “nunca, em qualquer tempo”, se recorda, “seja à direita, ao centro ou à esquerda, de ouvir ninguém dizer” que Portugal tem licenciados a mais, “que as pessoas não deveriam continuar a estudar, que o que era bom era ter uma economia com salários baixos e que o melhor mesmo era as pessoas ganharem pouco”.

“Não tenho ideia”, sublinhou Passos Coelho, desafiando António Costa a dizer a quem é que se estava a referir e se conhece “alguém que tenha feito declarações nesse sentido”.

Para o presidente do PSD, o primeiro-ministro “não pode dizer impunemente estas coisas sem ser chamado à atenção”.

“Se, reiteradamente, ele [António Costa] aparece com este tipo de afirmação, então eu julgo que ele se transforma numa espécie - já não é de um agente provocador - é de um agente poluidor do nosso debate político”, considerou.

Passos Coelho discursava na festa do PSD de Pombal, que decorre este domingo no Parque de Merendas da Ilha.