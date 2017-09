Marques Mendes: “A relação Passos-Marcelo é má, não se pode agravar”

“A relação não se está a agravar.. O que é mau é difícil ser agravado”. Foi desta forma que Luís Marques Mendes comentou este domingo, na SIC, o estado da relação entre o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente do Partido Social Democrata (PSD), Pedro Passos Coelho.

“A relação é má já há muito tempo. Não se pode agravar”, declarou ainda Marques Mendes no seu espaço semanal de comentário político na SIC, em que procurou desdramatizar o relacionamento entre as duas figuras de proa do PSD, que o próprio Marques Mendes também já liderou.

“Tem de se viver com isto com naturalidade. Isto não é nenhum drama”, frisou Luís Marques Mendes, admitindo, todavia, que Pedro Passos Coelho tem estado a dar trunfos ao Governo.

“No momento em que o líder do PSD, seja ele qual for, faz do Presidente da República, sobretudo quando é da sua área política, um adversário, está a dar trunfos ao seu adversário principal, que é o primeiro-ministro e o Governo. Está a desviar as atenções do objetivo essencial. Não me parece que seja do domínio de grande inteligência política ter isso tipo de relação”, comentou Marques Mendes.

Na sexta-feira, durante a sua visita oficial a Andorra, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a apontar baterias a Passos Coelho.

“Quem será a oposição ao presidente que ama todos os portugueses? Não há oposição. Tem de ser alguém muito distraído. Com quotas de popularidade de 80 e tal por cento, tem de ser alguém muito distraído”, afirmou Marcelo sem nunca nomear os visados.

O Presidente da República chegou ao ponto de afirmar que a direita anda “distraída”. “Agora viramos à direita, coisa que eu em Portugal já não faço há algum tempo”, observou a certa altura, acrescentando: “De vez em quando faço, mas a direita não nota. Eu quando viro à direita em Portugal, a direita está distraída a bater na esquerda, não nota. Em vez de aproveitar, não nota”.