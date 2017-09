Sampaio operado de urgência

Jorge Sampaio foi sujeito a uma intervenção cirúrgica no Hospital Egas Moniz, depois de ter sido admitido na Urgência do Hospital de São Francisco Xavier. A operação, de alguma gravidade, decorreu conforme o esperado, tendo o ex-Presidente estado sempre consciente após a cirurgia, soube o Expresso. Na quinta-feira foi transferido para a Unidade de Santa Cruz, especializada no foro cardiológico, onde permanece internado. Jorge Sampaio tem um historial clínico de problemas cardíacos.

A presidente do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (que reúne aqueles três hospitais) confirmou o episódio e que “o antigo Presidente da República está internado no CHLO e encontra-se clinicamente bem”. Segundo a assessora Helena Barroco, Jorge Sampaio “está a recuperar bem, não havendo, portanto, razão para alarme”. Este ano, o ex-Presidente já foi operado duas vezes.