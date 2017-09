Europa: António Costa insiste na convergência

O primeiro-ministro vai proferir o discurso de abertura do ano letivo no Colégio da Europa, na próxima sexta-feira, em Bruges. Na pasta, uma mensagem clara: a convergência é um valor acrescentado europeu, há que inverter o caminho do passado.

O primeiro-ministro não vai estar com rodeios quando, na próxima sexta-feira, abrir o ano letivo no Colégio da Europa, em Bruges (Bélgica). A convergência é a condição essencial para o fortalecimento da União Europeia e há que inverter o caminho trilhado nos últimos anos. Ao que o Expresso apurou junto de fonte do gabinete, esta é a ideia mestra da intervenção de António Costa, que é o segundo PM português a intervir em Bruges, depois de António Guterres em 1997.

Para Portugal a questão é essencial, já que é um dos países que ainda não atingiu a convergência no âmbito da UE. António Costa fará, pois, uma defesa intransigente deste rumo, com o argumento de que a convergência beneficia todos e é um valor acrescentado europeu. Para que isso seja possível, é possível criar instrumentos e condições.

Acresce que o atual crescimento económico na Europa é uma boa ocasião e a situação surge como promissora. A atitude da Comissão sobre esta questão é mais positiva do que nunca e o novo Presiente francês, Emmanuel Macron, recolocou o tema na ordem do dia. E, na Alemanha, em véspera de eleições gerias, existe o reconhecimento de que "as coisas não podem ficar tal como estão".

Na proposta de Costa de “Retomar a convergência, fortalecer a Europa” está igualmente contida uma solução possível para a concretizar: voltar a por em cima da mesa a ideia dos “arranjos contratuais”, de modo a que cada país possa realizar as reformas que precisa com base num incentivo da Comissão. Mas as reformas, quer ressalvar o PM, devem ser desenhadas tendo em vista a situação e as necessidades específicas de cada país. Reformas tipo “modelo único” já se viu que não funcionam.

Num quadro de contingência financeira (ainda mais apertada devido ao Brexit, que possivvelmente ceifará 10-15% das receitas da União), Portugal mantém o propósito de se ater às regras, sem deixar de mencionar que é preciso reformar a União Económica Monetária (UEM) e negociar as novas perspetivas financeiras em moldes realistas.

No discurso, António Costa abordará ainda outros temas, nomeadamente a defesa dos valores europeus e dará a sua perspetiva sobre os desafios que se colocam. Quanto a este ponto, é possível que haja um aviso concreto: Portugal não criará obstáculos ao aprofundamento de políticas, tal como a defesa e dos refugiados, que exigirão mais verbas, mas considera que é de boa prudência não prosseguir para novas áreas sem consolidar os avanços na área económica.