BE apresenta iniciativa para obrigar Governos a divulgar cativações

O Bloco de Esquerda anunciou esta sexta-feira que irá apresentar em breve uma iniciativa para obrigar todos os Governos à divulgação periódica das cativações, reforçando a transparência nesta área. Já em agosto o CDS tinha anunciado a intenção de fazer uma alteração à lei de enquadramento orçamental, “no sentido de incluir nos boletins de execução orçamental o montante das cativações, o que está cativado e foi descativado entretanto”, em reação aos dados da UTAO, que revelavam que em 2016 se atingiu o pico de cativações nos últimos anos.

Em conferência de imprensa, a deputada Mariana Mortágua revelou a intenção do Bloco de Esquerda e acrescentou que o Governo já foi informado sobre a mesma, mostrando-se confiante de que seja acolhida.

Em julho, o BE tinha requerido ao Ministério das Finanças que revelasse “o valor total legalmente previsto para cativações em 2016 e 2017, o valor efetivamente cativado em 2016, e a distribuição das cativações nas administrações públicas em 2016 e 2017”. A resposta às perguntas parlamentares, feitas pelo BE em julho e também pelo CDS, surgiu esta sexta-feira, quando o ministério das Finanças revelou que até agosto o Governo descativou 710 milhões de euros de despesa, mantendo-se agora um cativo orçamental no valor de 1.171 milhões de euros.

Os números divulgados pelas Finanças, e discriminados por programa orçamental, mostram que a área de Planeamento e Infraestruturas apresentava em agosto o valor cativo mais elevado, de 269 milhões de euros (no princípio do ano, eram 459 milhões), seguido pelo programa das Finanças, com 168 milhões de euros cativos (inicialmente, 173 milhões).

Na resposta do ministério, pode ler-se que “até agosto, o valor de cativos ainda remanescentes era inferior ao existente em igual período do ano anterior, num total de 459 milhões de euros”. “Os cativos remanescentes em agosto de 2017 representam 1,5% da despesa da Administração Central e Segurança Social e 1,4% da despesa das Administrações públicas”, acrescenta o texto, que relembra ainda que “a diminuição dos cativos não determina necessariamente um aumento na despesa da Administração Central, uma vez que esta é também condicionada por outros fatores tais como a evolução dos orçamentos e o seu grau de execução”.

Cativações podem unir esquerda e direita

O atual cenário pode mesmo unir esquerda e direita na mudança das regras relativas às cativações. Ao “Público”, o deputado do PSD Duarte Pacheco mostra-se de acordo com as iniciativas: “Sempre dissemos que havia um problema de transparência e que o volume de cativações, o dobro das de 2015, foi uma opção política”. E o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, lembrava esta semana: “Cativações sempre houve, o que é preciso é que a Assembleia tenha meios para saber como estão a ser aplicadas e poder intevir”, admitindo que o ideal será ter informação mês a mês.

Segundo o mesmo jornal, o Governo estará mesmo a “ponderar alterações no tipo de informação que é publicado sobre as cativações e na forma como estas são aprovadas”, abrindo a porta “a uma discussão sobre a forma como se processa a passagem a lei de todas as cativações a introduzir no orçamento”.

As cativações de despesa são um instrumento de gestão orçamental comum a todos os orçamentos e que, segundo o relatório da Conta Geral do Estado de 2016, permitem "adequar o ritmo da execução da despesa às reais necessidades e assegurar a manutenção de uma folga orçamental que permita suprir riscos e necessidades emergentes no decurso da execução".

O Orçamento do Estado para 2016 continha a cativação de 12,5% das despesas com projetos de financiamento nacional e de 15% das despesas com aquisição de bens e serviços, mas foram introduzidos cativos adicionais sobre o crescimento da despesa, pelo que, depois de aplicados aqueles primeiros cativos (que tipicamente os orçamentos preveem), quando as despesas crescessem acima da execução de 2015 seriam desencadeadas novas cativações.