PSD saúda Governo por ter “dado ouvidos” à oposição

Sociais-democratas elogiam o Executivo por ter seguido a sua recomendação e decidido alargar a mais concelhos da região centro afetados pelos incêndios a candidatura ao Fundo de Solidariedade da UE

O PSD saudar uma iniciativa do Governo é, por si só, uma notícia. Esta quinta-feira, assim aconteceu: o anúncio, no final da reunião do Conselho de Ministros, de que o Executivo decidiu estender a candidatura ao Fundo de Solidariedade da União Europeia a todos os concelhos da região centro,foi aplaudido pelos sociais-democratas, que já tinham feito uma proposta precisamente nesse sentido ao ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques.

Com efeito, na semana passada, o PSD sugerira ao Governo que acrescentasse à candidatura ao Fundo de Solidariedade da União Europeia os prejuízos causados pelos incêndios nos restantes concelhos da região Centro e não apenas nos sete afetados na tragédia de Pedrógão Grande. Numa pergunta dirigida ao Ministério do Planeamento, os deputados mostravam ter dúvidas sobre se o montante apresentado à UE seria suficiente para a candidatura ser aprovada e o fundo ser ativado.

Pedro Marques não chegou a responder diretamente aos deputados sociais-democratas. Mas a resposta chegou, hoje, através da decisão do Conselho de Ministros, agora saudada pelo PSD: “Para os Deputados do PSD o facto do Governo aceitar estas propostas, permite uma candidatura mais forte, com maior possibilidade de ser aceite pela Comissão Europeia, mas também mais justa e abrangente”, lê-se em comunicado de imprensa.

Além disso, o Governo decidiu também criar condições para que mais concelhos, além dos afectados pela tragédia de Pedrógão Grande, fossem incluídos nos planos previstos de reflorestação do território - ao contrário do inicialmente previsto. Duarte Marques, que foi o primeiro subscritor das recomendações sociais-democratas, recorda que “o PSD alertou então que essa circunstância era injusta e apresentou propostas para o corrigir. Felizmente, neste caso, o Governo deu ouvidos ao PSD.”