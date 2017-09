Esquerda pressiona PS e Governo a confirmar lei vetada pelo Presidente

A posição dos partidos de esquerda foi tomada no breve debate, na Assembleia da República, sobre a mensagem em que o chefe de Estado justifica o veto ao decreto

PCP, PEV e BE pressionaram esta quinta-feira o Governo e o PS para que seja confirmado, no Parlamento, sem alterações, o decreto que introduzia modificações à lei sobre a transferência da Carris para a Câmara de Lisboa.

A posição dos partidos de esquerda que apoiam o executivo de António Costa foi tomada no breve debate, na Assembleia da República, sobre a mensagem em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, justifica o veto ao decreto por considerar abusivo que se proíba qualquer concessão futura da Carris.

Perante um veto, os deputados podem alterar o diploma tendo em conta as objeções do Presidente - cenário que o PS já admitiu - ou manter o texto e confirmar a lei com a maioria absoluta dos deputados.