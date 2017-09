Krus Abecasis ‘entra’ na campanha do CDS em Lisboa

Raquel Abecasis, antiga diretora-adjunta da Renascença, candidata pelo CDS à junta de freguesia das Avenidas Novas, apresentou hoje o seu programa eleitoral. Tanto a candidata como Assunção Cristas, também presente, lembraram o seu pai, o antigo autarca de Lisboa Krus Abecasis

Cenário: jardim Amália Rodrigues, perto do Parque Eduardo VII, em Lisboa. Quarta-feira, sete horas da tarde. O encontro estava marcado para a apresentação da candidatura de Raquel Abecasis, até aqui diretora-adjunta da Rádio Renascença e filha do ex-autarca de Lisboa Nuno Krus Abecasis, como candidata pelo CDS à junta de freguesia das Avenidas Novas. E o que não faltou foram referências ao legado do seu pai, referido como uma “inspiração” por Assunção Cristas, também presente.

Logo no início da sessão, o vereador centrista em Lisboa João Gonçalves Pereira fez questão de dedicar “uma primeira palavra” a Krus Abecasis, que foi presidente da Câmara de Lisboa entre 1980 e 1989, tendo falecido em 1999. “Foi alguém que marcou esta cidade”, começou Gonçalves Pereira, que falou de Krus Abecasis como “uma referência autárquica” e disse que, na altura, seria provável encontrar o autarca “numa taberna ou num bairro social”, elogiando a sua proximidade com os eleitores. E acrescentou que, com a candidatura à junta, Raquel Abecasis, que acredita ter “no ADN as características do pai”, deu um “passo arrojado e certeiro” que o faria “apostar as fichas” nas Avenidas Novas.

Quando chegou a sua vez de falar, a candidata à junta, que a apoiá-la tinha nomes como Bagão Félix ou Marçal Grilo, falou sobre como decidiu, depois de 28 anos de jornalismo, dar o salto para a política. “Tive muitas vezes noção de que estava a comentar a posteriori o que outras pessoas faziam e sentia que não era justo”. E, embora fosse feliz a fazer jornalismo, “queria fazer outro serviço às pessoas”.

Abecasis elencou várias prioridades, entre as quais resolver os problemas do estacionamento e do trânsito e a cobertura de rede de creches. “Não tenciono instalar-me no gabinete do Campo Pequeno, não é assim que se resolvem os problemas”, prometeu, evocando também a memória do pai através das experiências de Assunção Cristas em campanha por Lisboa: “Tens ouvido sobre as muitas saudades que têm [de Krus Abecasis] e tens vontade de matar essas saudades. Tenho a certeza de que não vais voltar as coisas aos lisboetas, como o meu pai nunca voltou”, disse, dirigindo-se à candidata à presidência da Câmara de Lisboa.

Cristas, que de seguida tinha de comparecer em mais um debate entre os candidatos à Câmara de Lisboa, tomou o microfone e aproveitou para enunciar algumas das suas prioridades para a autarquia, já referidas no debate que opôs os candidatos a Lisboa na semana passada, transmitido pela SIC. A também líder centrista voltou a falar da cobertura de creches, do acompanhamento dos que vivem isolados, da necessidade de estender a linha do metro – em Lisboa e no Porto – e disse “não poder aceitar que Fernando Medina diga, como disse há oito dias no debate, que o problema da habitação social está resolvido”.

Foi um gancho que permitiu voltar à memória de Krus Abecasis, a fechar a sessão: “Se há boa inspiração que nos deixou, é a de olhar sempre para aqueles que mais precisam. Não é por acaso que o seu legado de dar habitação a todos tem continuado a ser uma inspiração”.