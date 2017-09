Vice de Rui Moreira troca Câmara pela Administração dos Portos do Douro e Leixões

Dois meses após ter sido convidada, Guilhermina Rego deixa a autarquia portuense para presidir à administração da APDL. Até ao final do mandato, nº2 de Rui Moreira manterá o cargo de vereadora em regime de não permanência

O presidente da Câmara do Porto confirmou em reunião de executivo que a vereadora com os pelouros da Educação, Organização e Planeamento renunciou, esta terça-feira, ao cargo para presidir ao conselho de administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL). Até ao final do mandato, Guilhermina Rego exercerá o cargo em regime de não permanência, mantendo-se no executivo como vereadora sem pelouros.

A vice-presidente da Câmara do Porto anunciou ter sido nomeada para a APDL, tendo agradecido a indicação para o cargo à ministra do Mar, Ana Paula Vitorino. Na hora da despedida, Guilhermina Rego não esqueceu ainda de agradecer aos dois presidentes de câmara com quem teve “a honra” de exercer funções autárquicas, Rui Rio e Rui Moreira, a este último pelo desafio de lhe atribuir a vice-presidência.

Guilhermina Rego, nº 3 da lista de Rui Moreira em 2013, desfiliou-se do PSD nas últimas eleições por discordar da escolha de Luís Filipe Menezes como candidato à Câmara do Porto. Segundo apurou o Expresso junto do executivo, até às eleições de 1 de outubro os pelouros da nº 2 serão assegurados por Rui Moreira, que delegará a vice-presidência num dos seus vereadores, caso surja alguma situação em que não possa estar presente e careça de representação do líder da autarquia.