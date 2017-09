Jerónimo avisa Costa: “Estamos aquém do que é necessário”

A avaliar pelo rol de reivindicações que Jerónimo de Sousa fez no seu discurso, as negociações entre PCP e Governo para o próximo OE não são favas contadas. O secretário geral comunista tinha avisado que não iria entrar "armado em campeão" no debate orçamental com o PS mas, a avaliar pelo discurso que fez durante quase uma hora, há muitas medidas – e milhões de euros – que o PCP coloca na mesa das negociações para o arranque da conversa.

"Sabemos que estamos aquém do que é necessário para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e do povo", disse Jerónimo, e, se houve avanços no passado e nas anteriores negociações orçamentais, o PCP não se contenta, porque "não é ainda o que é justo e se impõe".

A lista é vasta do que é ainda preciso fazer e, para além do aumento de salários, pensões, baixa do IRS e descongelamento de carreiras no Estado (que só por cima representam um enorme aumento da despesa publica), o PCP não desiste de alargar o abono de família, acabar com qualquer penalização das reformas para quem tem mais de 60 anos e 40 de descontos para a Segurança Social ou de repor o valor do trabalho suplementar e nocturno. Ou ainda de acabar com as portagens nas ex- SCUT ou prolongar o prazo de atribuição do subsídio de desemprego e eliminação dos cortes no seu valor.

Que o PS não está pelos ajustes, os comunistas já sabem. Jerónimo aproveita para falar, de novo, na linha que demarca as posições dos dois partidos, acusando a ligação à União Europeia e a União Monetária de todas as responsabilidades dos atrasos do país. "Pode o PS continuar a falar da possibilidade da compatibilidade do desenvolvimento do país com tais imposições e constrangimentos, mas não há compatibilização possível", diz o líder.

A fórmula, como sempre no PCP, passa pelo reforço da luta para alcançar vantagem. A batalha autárquica com a meta de reforçar a implantação dos comunistas no terreno é a próxima a ser travada. E, claro, as lutas sectoriais têm luz verde para avançar. "O desenvolvimento da luta organizada, rejeitando apatias e opções provocatórias e divisionistas, é condição indispensável" para seguir em frente. Foi sempre assim. Jerónimo confirma que vai continuar a ser.