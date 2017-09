Há um elefante em Loures

Vamos começar por lhe propor um exercício. Pense numa medida para a cidade de Loures, uma proposta concreta que tenha ouvido aos candidatos. Não lhe ocorre nenhuma? Se calhar até está a pensar que nem sequer é residente de Loures e, afinal, não há razão para saber de cor uma ideia. E, no entanto, de certeza ouviu notícias sobre o concelho nas últimas semanas, e sabe, no mínimo, que André Ventura (PSD) criticou a comunidade cigana ou que nesta singular campanha autárquica até houve sugestões sobre o regresso da pena de morte.

Se o concelho de Loures fosse uma divisão limitada a quatro paredes onde obrigássemos os candidatos a sentar-se e a falar de ideias, far-se-ia jus à expressão “há um elefante no meio da sala”. O elefante que enche a sala e seca tudo à volta, pelos menos no que toca a soundbites e notícias, é André Ventura. O seu partido não foi o mais votado nas últimas eleições — embora tenha chegado a acordo com a CDU de Bernardino Soares, atual autarca, para o executivo camarário — nem costuma ter bons resultados no concelho, que tradicionalmente vota à esquerda nas autárquicas. No entanto, quase tudo o que é intriga política em Loures — e pôs Loures nas notícias nas semanas que passaram — teve origem em Ventura e nas suas tiradas inflamadas.

Começou pelas acusações à comunidade cigana, que disse “viver quase exclusivamente dos subsídios do Estado” e “achar-se acima do Estado de direito”. Houve críticas no próprio PSD, mas Passos reafirmou a confiança no candidato. O CDS, alinhado com PS e BE, achou demasiado e saltou para fora do barco, acusando o candidato de xenofobia. Foi então que surgiu Pedro Pestana Bastos, candidato à pressa do CDS — que desde o início, explica ao Expresso, não via a ideia da coligação com bons olhos — e, a certa altura, se sentou numa sala (nesta só cabiam os dois, mais um moderador, jornalista da TVI) para debater. A um, Ventura, ouviu-se dizer que “não o choca” a ideia de aplicar a pena de morte em certos casos, como o de “um terrorista que mata 30 crianças num centro comercial”. A outro, Pestana Bastos, que se “algum homem fizesse mal” a uma filha sua, o “matava” com as próprias mãos — embora não seja esse o seu desejo para um Estado de direito. E Ventura, que já acumulava reações às declarações sobre ciganos e somou uma resposta da direção do partido sobre a pena de morte, manteve-se imperturbável. Ao Expresso, explica e reafirma hoje a sua posição: “Temos de deixar do lado o preconceito de que aqui é o único sítio onde há democracia avançada. O Japão ou os EUA são avançadíssimos e têm pena de morte. Temos de discutir os assuntos a sério, e não achar que à mínima coisa vem aí o diabo. Preferimos dizer que o nosso sistema é humanista, que reabilita. É treta. Os criminosos riem-se do nosso sistema humanista.”

Candidata do PS faz marcha-atrás

Foi como se o elefante se tivesse metido numa piscina e feito a água transbordar, inundando tudo à volta. Sónia Paixão, do PS — que, a julgar pelo historial do concelho, tem boas hipóteses em Loures — disse ao “Observador” que Ventura até poderia dar um bom vereador, mas choveram críticas e a candidata desdisse-se e explicou que tudo não passava de uma ironia mal interpretada. Ao Expresso, pormenoriza os novos planos: “O PS apresenta uma candidatura forte, que pretende que vença”, sem intenção de se coligar. O BE, diz o candidato Fabian Figueiredo, bem pretendia uma “governação à esquerda”, ainda para mais com “um candidato de extrema-direita” no leque de hipóteses, mas parece isolado: o PS tem a estratégia da “autossuficiência”, lembra, e a CDU parece ir pelo mesmo caminho.

Inicialmente, Bernardino Soares, eleito presidente há quatro anos, foi criticado por não negar a hipótese de acordo com o PSD de André Ventura, mas agora o autarca afasta esse cenário: “As declarações que tenho ouvido a André Ventura são incompatíveis com a política da CDU para Loures e para o país e contraditórias com o que foi o PSD em Loures neste mandato”, diz ao Expresso. Por isso, mais vale torcer por “um reforço dos votos na CDU” e que não haja “um boicote do trabalho da Câmara por outras forças”.

O autarca estava pressionado para dizer se admitia entender-se com o PSD, até porque numa altura em que se fazem contas de cabeça recorda-se que foi isso mesmo que aconteceu em 2013. Nas últimas autárquicas, combinava-se o acordo conhecido como “vodka-laranja” entre CDU (que arrecadou na altura 35% dos votos) e PSD (com 16%), depois de, como recorda o atual autarca, não ter sido possível chegar a acordo com a segunda força política, o PS (31%), que já presidia à Câmara há 12 anos. Entretanto, o CDS acusa: “Todos admitem coligar-se com todos. E o CDS com nenhum.” Isto porque aos centristas não agradam as soluções possíveis: nem “vodka-laranja, nem rosa-choque, nem geringonça saloia”.

Queixa-crime e auditoria agravam tensão

No meio da intriga entre partidos, surgem outros focos de tensão: o Bloco de Esquerda apresentou uma queixa-crime contra André Ventura, pelas declarações em que o acusa de “mimetizar Donald Trump”, e dirigiu uma pergunta ao Ministério das Finanças sobre as notícias de suspeitas de assédio moral aos funcionários da Câmara de Loures, avançadas pelo jornal “i”. Enquanto decorre a auditoria da Inspeção-Geral das Finanças que incide também sobre esta matéria (o Expresso contactou o Ministério das Finanças sobre o andamento da investigação, mas não teve resposta), Bernardino Soares garante ao Expresso não haver “factos objetivos” nestas notícias. E diz suspeitar que tudo não passe de um processo para “alimentar outras campanhas”, com os “momentos” da divulgação da notícia escolhidos ao pormenor.

Enquanto o elefante continua a tirar espaço a quem pretende sair da sala e espalhar ideias cá fora, Ventura explica ao Expresso que não vai mudar de estilo, nem aparecer “vestido de Louis Vuitton e de cara lavada” como os “políticos de plástico”, e que só temporariamente deixou de ir ao Estádio da Luz e assistir a jogos no camarote presidencial (afinal, muitos o conhecem pelos comentários desportivos na CMTV, onde é igualmente “genuíno”). Na rua, uns falam-lhe do Benfica, outros da comunidade cigana e outros ameaçam-no e obrigam a campanha a alterar percursos. E se o resultado nas urnas não for bom — é o próprio que reconhece que “Loures é um bastião da esquerda, sendo realista” —, o elefante poderá sempre arrepiar caminho rumo a novos destinos (ver texto ao lado).