A razão que explica esse “eleitoralismo” do próximo Orçamento do Estado não são as eleições autárquicas, disse o comentador na SIC este domingo

Marques Mendes é claro na forma como olha para o Orçamento do Estado para 2018 que começa agora ser discutido. "Este vai ser o orçamento mais eleitoralista de todos. O eleitoralismo agora está à solta", afirmou no seu habitual comentário na SIC, este domingo, acrescentando ainda que o PCP pondera abster-se na votação do próximo OE. A razão, explica, não são as eleições autárquicas. "É porque António Costa quer um orçamento eleitoralista moderado porque tem o objetivo na cabeça de não perder a maioria absoluta", aponta. E acredita haver um "grande risco" de aumento da despesa do Estado neste próximo OE, tendo em conta a integração de mais professores nos quadros, o aumento das pensões ou o descongelamento de carreiras. "Tudo isto pode dar aumento de despesa pública." Marques Mendes diz ainda que o PCP está "muito incomodado" e que "endureceu posições". "O PCP pondera abster-se neste orçamento", afirmou, acreditando que os comunistas vão "manter a dúvida" até à decisão final "depois das autárquicas e em função do resultado".