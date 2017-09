Cavaco “tem carradas de razão no que disse”

No seu comentário na SIC, o antigo líder do PSD concorda que “a realidade acaba por desmentir a ideologia”, como Cavaco Silva disse esta semana. Mas acha que o ex-Presidente “não foi feliz” na forma como falou e na linguagem que usou. “Também não foi feliz criticar o atual Presidente da República, não é justo e é um mau precedente”

Luís Marques Mendes acha que, em termos de conteúdo, Cavaco Silva "tem carradas de razão no que disse" esta semana, na Universidade de Verão do PSD, numa intervenção que despertou várias críticas. Em concreto, Marques Mendes concorda que "o aumento da despesa pública e dos impostos não ajuda". acrescentou este domingo no seu comentário na SIC.

"Cavaco Silva também tem toda a razão quando diz que a realidade acaba por desmentir a ideologia", acrescenta, explicando que o Governo esperava crescer de uma forma, mas a economia está a crescer de outra, "através do investimento privado e das exportações". "Há um ano e meio, António Costa prometeu que o crescimento deveria ser feito com base no aumento do consumo e do investimento público. Mas está a ser feito com base na receita do passado. Não é a alavanca do consumo que está a dar este crescimento." O antigo líder do PSD repetiu ainda as menções de Cavaco a Tsipras e Hollande, como exemplos de líderes políticos europeus que "prometeram acabar com a austeridade" e não conseguiram.

Mas Marques Mendes também deixa críticas à intervenção de Cavaco. "Na forma não foi muito feliz", realçou. Tanto pela linguagem usada, como nas críticas indiretas a Marcelo. "Não é o soundbite para um ex-Presidente, nem é a linguagem mais adequada". E acrescentou: "Acho que também não foi feliz criticar o atual Presidente da República, não é justo e é um mau precedente. O Presidente que sai não critica o Presidente que entra. É uma boa prática este respeito."

O comentador social-democrata sugere a Cavaco Silva que "faça as intervenções que entender, mas que as faça de forma que não sejam interpretadas como ajustes de contas", concluindo que neste caso "a ideia que passa é essa".