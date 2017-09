Qual a hipótese do “gambozino” de Louçã ser real?

O PS e o Governo recusam abordar o tema. O Bloco e o PCP acreditam ser uma miragem. Francisco Louçã chamou-lhe “um gambozino”. E vários analistas consideram-na, no mínimo, improvável. “É praticamente impossível”, antecipa Pedro Adão e Silva. “Possível até é, mas não é provável”, completa Rui Oliveira e Costa. Mas apesar de tudo, a discussão sobre uma maioria absoluta do PS torna-se incontornável. Alimentada por sondagens que vão dando os socialistas consistentemente em alta, a cavar distâncias em relação ao PSD e em terrenos acima dos 40%. Voltou a acontecer ontem com a Aximage, numa sondagem para o “Jornal de Negócios” e o “CM”, a dar 43% de intenções de voto aos socialistas contra 22,9% para o PSD.

O facto de estes números surgirem depois daquele que foi, em tese, o período mais difícil do Governo — por causa dos fogos e da tragédia de Pedrógão, do roubo de armas em Tancos ou da demissão de secretários de Estado — parece reforçar a tendência positiva para o PS. Mas numa altura em que o Governo prepara a segunda metade da legislatura, os socialistas são cautelosos.

“É muito cedo para falar das legislativas de 2019”, diz ao Expresso Augusto Santos Silva, reajustando o tom do PS depois de Costa e Eduardo Cabrita terem vindo dizer em público que mesmo com maioria absoluta daqui a dois anos fará sentido convidar BE e PCP para novos acordos de esquerda, o que estes partidos recusaram energicamente. “Estamos todos empenhados e comprometidos em cumprir o mandato até ao fim, até porque quem precipitasse uma crise política iria sofrer as consequências disso.”

O fim do voto útil?

O número 2 do Governo garante que esta análise não configura nenhum recado aos parceiros da ‘geringonça’, mas apenas a constatação de uma evidência. Por isso, “no que depender do Governo e do PS”, a atual solução é para manter. “Esperamos, aliás, que o desbloqueamento do sistema político-partidário português tenha efeitos duradouros. E também por isso é importante que a solução mostre que é estável”, conclui.

O “desbloqueamento” a que Santos Silva alude é encarado pelo sociólogo Pedro Adão e Silva como um novo tempo no sistema político português. “Acabou o domínio do partido mais votado e passou a valer o campo político com mais peso”, analisa. E nessa nova realidade “o incentivo ao voto útil desapareceu”. Ou seja, o sucesso da ‘geringonça’ faz os eleitores perceberem que não precisam de votar forçosamente no PS para alimentar um contexto de dinâmica vitoriosa à esquerda, dado que o tradicional ‘arco de governação’ passou a ter mais opções.

Convicto de que “esta experiência governativa fará doutrina”, Adão e Silva, ex-dirigente do PS, admite que, como qualquer primeiro-ministro, Costa preferisse ter a maioria absoluta em 2019. Porque “ninguém prefere estar numa negociação permanente”. Mas assume também que — tendo em conta o sistema eleitoral e a conjuntura atual — essa maioria absoluta será “praticamente impossível”, pelo que “não vale a pena laborar num cenário inverosímil”.

Rui Oliveira e Costa, da Eurosondagem, também defende que, sendo possível, a maioria absoluta em 2019 “não é provável”. Sobretudo pela forma como está desenhado o sistema eleitoral português, que “não promove as maiorias absolutas”, embora já tenha gerado três em 40 anos, o que “é extraordinário”.

“Mesmo que o PS se aproxime dos 43% a 44%, a maioria absoluta só será possível se o PSD cair para o patamar dos 25%. Hoje o PS ganharia folgadamente, mas se o PSD tiver 30% essa hipótese é inexistente”, sintetiza. Além do mais, a dois anos das eleições, e tendo em conta que a maioria absoluta “pode decidir-se por 1% a 2%” de votos e que essas margens “podem depender do espírito que se viva no último mês antes das eleições”, é “pura especulação” projetar certezas em cima das atuais tendências eleitorais.

É por isso compreensível, diz, que o Governo e António Costa recusem agora falar em maioria absoluta e acenem mesmo aos parceiros de esquerda com futuros acordos independentemente dos resultados nas legislativas. “É óbvio que ele vai manter esse discurso até 2019 porque não faz sentido dizer algo diferente aos parceiros.” Até porque, sublinha, os partidos que assinaram os acordos sabem que “os eleitores não querem confusão”.

Foi nesse contexto que Francisco Louçã desenvolveu, num artigo de opinião no “Público”, a tese do “gambozino”. Porque se a satisfação dos eleitores do PS “deriva essencialmente da certeza de que as circunstâncias excecionais obrigaram o PS a um acordo com a esquerda”, isso coloca os socialistas perante um dilema. “O PS sabe que só conseguiria a maioria absoluta que lhe permitiria afastar os seus parceiros de esquerda se garantisse aos eleitores que nunca o faria e que, se tivesse o poder absoluto, nunca cumpriria o seu programa, antes continuaria submetido a esse mesmo compromisso que pretenderia romper. Gambozinos, portanto”.

Passos ‘cola geringonça’

Até chegar às legislativas é preciso negociar ainda dois orçamentos. BE e PCP já sinalizaram que falta ainda muito caminho para que os seus cadernos de reivindicações para 2018 sejam atendidos e tanto os partidos como os sindicatos têm colocado pressão crescente nas negociações (ver texto ao lado). Mas Augusto Santos Silva não vê razões para acreditar em braços de ferro. “O braço de ferro é um jogo de soma nula, em que quem leva a mão do opositor a bater na mesa ganha tudo e o outro não ganha nada. Ora, o que nós temos praticado é um jogo de soma positiva, em que cada parte ganha algo”, argumenta.

Adão e Silva nota, no entanto, que se “a ‘geringonça’ é um sucesso no curto prazo”, o problema desta solução “pode colocar-se no médio prazo”: à medida que se acentuar a dificuldade de entendimento e aumentar a tensão entre os partidos em áreas como “a saúde, a educação ou serviços públicos” e quando, progressivamente, for desaparecendo “o espetro de Passos Coelho”. “A partir do momento em que a liderança do PSD mudar, parte do cimento que cola a geringonça desvanecerá”, arrisca o sociólogo.

Rui Oliveira e Costa admite que a manutenção de Passos pode favorecer o PS e que uma nova liderança nos sociais-democratas poderia, no curto prazo, dar novo impulso ao maior partido da oposição.

Seja como for, acrescenta Adão e Silva, a recente intervenção de Cavaco Silva na Universidade de Verão do PSD, “alinhada com a narrativa de Passos”, tornou também visível que “não é verdadeira” a ideia de que “sem Passos regressará um PSD mais centrista”. “O PSD colou-se à direita e não voltará a ser o partido mais moderado que foi, mesmo que mude a liderança. Por isso não haverá entendimentos do PS ao centro tão cedo.” Aparentemente, acordos só à esquerda. Falta saber se com ou sem maioria.