Maioria das câmaras no vermelho é rosa

O número de autarquias com dívidas e sujeitas ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) tornou-se em agosto o mais baixo desde que o programa foi implementado: de um total de 79 autarquias que começaram 2016 afetas ao PAEL, há 17 que ainda mantêm o programa e as regras de ajustamento financeiro que este impõe, sendo que nove são presididas atualmente pelo Partido Socialista, sete pelo PSD (duas delas em coligação com o CDS) e uma pela CDU. Em 2016, as notícias foram boas para as finanças das Câmaras Municipais: contas feitas, os 308 municípios portugueses conseguiram reduzir em 1043 milhões de euros o seu endividamento.

O “Público” noticiava, no início do mês de agosto, que com a saída do programa de 57 câmaras no final de 2016 e de mais cinco câmaras já este ano — neste caso, Alijó, Ansião, Nelas, Santa Cruz e Vizela — sobravam 17 autarquias nesta zona vermelha. Mas o Governo não adianta quais os municípios que continuam sujeitos ao PAEL. O Expresso apurou a lista dessas 17 câmaras, tendo conseguido confirmar junto de todas elas que ainda se mantêm sujeitas ao PAEL.

O PAEL foi aprovado em 2012 pelo Governo PSD/CDS e imposto pelas orientações da Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional. O programa, que funciona como uma espécie de resgate às câmaras endividadas, serve para emprestar dinheiro às autarquias, que para receberem as tranches do empréstimo devem acompanhar o seu pedido de adesão por um Plano de Ajustamento Financeiro aprovado em Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, onde se devem incluir medidas para reduzir a despesa.

No final de julho, quando o Governo anunciou que 57 câmaras tinham saído da zona vermelha que impunha condicionantes à sua gestão, Pedro Passos Coelho congratulou-se: “Às vezes, demora um certo número de anos até que se vejam os benefícios e as consequências das decisões que são adotadas.”

Entre os autarcas dos municípios que continuam sujeitos ao programa, ouvem-se elogios e críticas. Luís Gomes, presidente da Câmara de Vila Real de Santo António (PSD), fala de “um balão de oxigénio”. Mesmo que algumas das medidas não tenham “funcionado tão bem, porque dependem do Governo”: “Podíamos alienar alguns ativos, mas o Estado demora anos a dar um parecer — compromete-se e não consegue assegurar o compromisso.”

Também Eduardo Vítor Rodrigues, autarca de Vila Nova de Gaia (PS), aponta falhas na execução de um programa cujo modelo, por princípio, “não é errado”. “É preciso haver bom senso de quem está a gerir e haver o acompanhamento da tutela — senão, anda-se de PAEL em PAEL sem consequências. Tem de se assumir que quem não cumprir [as medidas impostas] tem de ser punido, senão o autarca vai embora e deixa os problemas para os outros.”