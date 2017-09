Assunção Cristas: “Rejeito a lógica de infernizar quem anda de carro em Lisboa”

Assunção Cristas, líder do CDS e candidata à Câmara de Lisboa, insurge-se contra a política do atual autarca socialista, Fernando Medina, em matéria de mobilidade, que descreve como a “lógica de infernizar quem anda de carro em Lisboa”.

“Retirar carros da cidade sim, mas só com alternativas sérias. Começar a casa pelo telhado, como Medina fez, é desrespeitoso para todos. O que rejeito é esta lógica de, primeiro, infernizar a vida das pessoas, esperando que, com isso, elas larguem o seu automóvel”, afirma em entrevista ao Expresso,, que será publicada na íntegra na edição semanal deste sábado e que antecipamos parcialmente no Expresso Diário.

Mobilidade e ação social são duas das prioridades de Cristas para a cidade de Lisboa. Acerca da habitação social, a centrista mostra-se ainda chocada com a cidade “esquecida e abandonada” por Fernando Medina, acusando o atual autarca socialista de só se preocupar com “o betão” e as obras que “enchem o olho”.

Nuno Botelho

Assunção Cristas, que anunciou a sua candidatura à Câmara de Lisboa há um ano, explica ainda o que mudou desde que começou a ir para o terreno. “Percebi que há uma clivagem bastante maior do que aquela que normalmente consideramos”, afirma.

“Conheço Lisboa muito bem, toda a vida aqui vivi. No meu tempo de faculdade envolvi-me muito em questões de ação social, nomeadamente de apoio aos sem-abrigo, e este lado sempre me despertou o interesse pela vida autárquica - antes de ir para a política, costumava dizer que a única coisa que me interessaria era ser presidente da Câmara de Lisboa. Vejo a cidade a ficar na moda e fico satisfeita por isso, é interessante ver esta dinâmica de uma cidade mais aberta. Mas há uma tendência para nos esquecermos da outra cidade, fora dos holofotes”, explica, prometendo que “quando alguém sai de uma casa [da Câmara], no prazo máximo de dois meses essa casa é reabilita e atribuída a outra família carenciada”. Segundo a candidata do CDS, a Lisboa dos bairros de classe média “está profundamente desleixada ao nível da higiene, da segurança, da mobilidade”.

Nuno Botelho

A centrista propõe tornar a cidade competitiva (“o que significa até diminuir as taxas que por cá se praticam”), captando investimento estrangeiro para áreas produtivas (“por exemplo, para tudo o que estiver ligado à economia do mar e do oceano”).

Na entrevista, Cristas fala ainda da sua relação com o atual primeiro-ministro, António Costa, e da competição com o principal partido de direita, o PSD, liderado por Pedro Passos Coelho.