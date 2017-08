Marcelo responde a Cavaco: “Se os sucessivos PR não se respeitam, não se fazem respeitar pelo povo”

Marcelo Rebelo de Sousa não deixou Cavaco Silva sem resposta. Um dia após o seu antecessor em Belém lhe ter dirigido críticas veladas pela "verborreia frenética" que lamentou contrastar com o estilo contido do Presidente francês, Marcelo acusou o toque: "Se os sucessivos Presidentes da República não têm respeito naquilo que dizem uns dos outros em termos de forma e conteúdo, acabam por não se fazer respeitar pelo povo".

"É uma questão de equilíbrio", afirmou o Presidente da República, que aceitou comentar o assunto durante uma visita ao hospital da Póvoa do Lanhoso. Marcelo não se dirigiu diretamente a Cavaco e explicou porquê. "Por uma questão de respeito pela função presidencial" e também pela necessidade de manter "cortesia, bom senso e educação".

O Presidente defende que o titular do mais alto órgão de soberania "assume um certo dever de reserva e contenção, em particular nas relações com os seus antecessores ou sucessores". Mas nem por isso Marcelo deixou de registar que percebeu a mensagem de Cavaco Silva e não quis deixá-la sem resposta.

Recorde-se que, na véspera, numa intervenção na Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide, sobre realidade e ideologia, o ex-Presidente da República elogiou o Presidente Macron por seguir uma estratégia de comunicação "que contrasta com a verborreia frenética da maioria dos políticos europeus dos nossos dias, ainda que não digam nada de relevante".