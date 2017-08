Governo lançar programa para criar 90 mil hectares de regadio

António Costa enalteceu o trabalho desenvolvido no sector do leite, mas frisou que “a agricultura é muito mais diversa do sector leiteiro e a riqueza da agricultura assenta nessa diversidade”

RUI FARINHA / LUSA O primeiro-ministro destacou esta quinta-feira durante a abertura de uma feira agrícola na Póvoa de Varzim a existência de um programa do Ministério da Agricultura que pretende criar mais de 90 mil hectares de área de regadio. "O regadio é essencial para melhorar os solos", disse António Costa na sessão de abertura da 5.ª edição da AgroSemana -- Feira Agrícola do Norte, a decorrer na Póvoa de Varzim, distrito do Porto. "Não podemos fazer Alquevas em cada terra", disse, "mas mais regadio para produzir mais, melhor e continuar a contribuir" para o crescimento da economia do país. NO seu discurso, Costa enalteceu o trabalho desenvolvido no sector do leite, mas frisou que "a agricultura é muito mais diversa do sector leiteiro e a riqueza da agricultura assenta nessa diversidade". O chefe do Governo referiu que o Governo tem como objetivo "atingir o equilíbrio da balança comercial em valor no sector agroalimentar até 2021". Para que se possa atingir o equilíbrio entre o que se consome e o que se produz exige-se o "esforço de toda a fileira", pediu, considerando ser um caminho a percorrer a médio prazo. O programa do Ministério da Agricultura foi "estrategicamente lançado" através do Banco Europeu de Investimento para criar os milhares de hectares de regadio, disse António Costa. Nesta visita à AgroSemana, que decorre até domingo, o primeiro-ministro visitou toda a feira, que conta com dezenas de expositores.