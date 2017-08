Deputado do PS reage às “reacionarices" de Cavaco, “um político que passou décadas na política sempre a fazer de conta que não era político”

Num curto post colocado no Facebook, Porfírio Silva, deputado socialista eleito pelo círculo de Aveiro, não poupa as declarações desta manhã do antigo Presidente da República na Universidade de Verão do PSD

Divulgação Foi colocada nas redes sociais a primeira reação de um político ligado ao PS às declarações proferidas por Cavaco Silva, esta manhã, na Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide. Num curto post colocado no Facebook, Porfírio Silva, deputado socialista eleito pelo círculo de Aveiro, não poupa Cavaco e diz que as "reaccionarices" proferidas pelo pelo antigo Presidente da República não têm nada de novo, "são o habitual num político que passou décadas na política sempre a fazer de conta que não era político. Bendita esta democracia em que as pessoas podem dizer aquelas coisas sem serem perseguidas."