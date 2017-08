PS diz que é “prematuro” comentar caso das viagens da Huawei

O grupo parlamentar do Partido Socialista, pela voz da vice Susana Amador, considera que é "prematuro" pronunciar-se sobre o caso das viagens da Huawei, "uma vez que o Ministério Público já anunciou que abriu investigação sobre esta matéria". "Aguardamos com serenidade que se apure e investigue tudo o que há a investigar por forma a que se clarifiquem todas as questões que estão em aberto", sublinha a deputada, numa nota enviada ao Expresso.

Questionado pelo Expresso sobre o caso, que implica viagens dos altos quadros do Ministério da Saúde com despesas suportadas pela Huawei e pela NOS, o grupo parlamentar sublinhou que "a posição do PS tem sido clara na defesa dessa transparência quer nas propostas que apresentou em sede de Comissão Eventual de Transparência (registo público de interesses nas autarquias locais, regulação do lobbying) quer com o Código de Conduta que o Governo aprovou e que decorria do Programa do Governo". Já o PCP recusou fazer comentários sobre esta matéria.

A declaração dos socialistas chega depois de o Expresso ter noticiado, esta segunda-feira, que os altos quadros dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde que viajaram colocaram os seus lugares à disposição e que, nesta terça-feira, a PGR decidiu investigar o caso. A decisão seguiu-se à manchete do Expresso deste sábado, que revelava que, entre 2 e 6 de junho de 2015, cinco dirigentes do Ministério da Saúde - Artur Trindade Mimoso, vogal executivo do conselho de administração, Nuno Lucas, diretor de sistemas de informação, Ana Maurício, diretora de comunicação, Rui Gomes, diretor de sistemas de informação e Rute Belchior, diretora de compras - estiveram na China, com despesas suportadas por empresas privadas, incluindo bilhete de avião, estada e despesas de alimentação.



O ministro da Saúde, que soube do caso pelo Expresso, esclareceu ainda que foi pedida “intervenção urgente da Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS)”, uma vez que é necessário “clarificação ao nível do seu contexto ético, jurídico e institucional”.

Galp, NOS, Oracle e Huawei envolvidas em casos polémicos

A notícia sobre as viagens dos altos quadros da Saúde veio na sequência de outros casos semelhantes, primeiro no contexto do Galpgate e depois já com a Huawei e a NOS. Há duas semanas, o Ministério Público anunciou ter aberto um inquérito às viagens de políticos à China e custeadas pela empresa de telecomunicações chinesa, depois de notícias do “Observador” que mencionavam nomes como Paulo Vistas, presidente da Câmara de Oeiras, Nuno Custódio, vice-presidente do PSD-Oeiras, Rodrigo Gonçalves, vice-presidente do PSD-Lisboa, ou Sérgio Azevedo, vice-presidente da bancada do PSD.

O caso ganhou novos contornos na tarde desta segunda-feira, quando foi noticiado que a NOS, parceira da Huawei, ordenou uma auditoria interna sobre pagamentos de viagens a estes altos quadros. E foi nessa investigação que se encontrou uma fatura de cerca de 12 mil euros, de 2015, que comprovava que a NOS pagou parte das viagens, neste caso os voos Lisboa-Hong Kong. O pagamento de viagens a clientes e potenciais clientes contraria as práticas da empresa e, segundo o "Jornal Económico", desde que a viagem aconteceu os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde já celebraram dez contratos por ajuste direto com a NOS.

Nesta terça-feira, foi a vez de o Observador noticiar que também a empresa de tecnologia e informática Oracle está envolvida num caso semelhante: segundo o jornal online, a empresa e parceiros seus pagaram, em 2014, voos e estada a altos funcionários do Estado que viajaram para São Francisco, nos Estados Unidos, para participar num evento da Oracle em que os Aerosmith atuaram.