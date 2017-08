Caso Huawei: altos quadros da Saúde colocam lugares à disposição

Os altos quadros dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) que viajaram até à China no chamado caso Huawei colocaram hoje os seus lugares à disposição, apurou o Expresso. É o caso de Artur Trindade Mimoso, vogal executivo do conselho de administração da empresa.



Em causa está a manchete de Expresso de sábado, que revelou que, entre 2 e 6 de junho de 2015, cinco dirigentes do Ministério da Saúde estiveram na China, com despesas suportadas por empresas privadas, incluindo bilhete de avião, estada e despesas de alimentação.



Em causa estão altos quadros dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS): Artur Trindade Mimoso, vogal executivo do conselho de administração, Nuno Lucas, diretor de sistemas de informação, Ana Maurício, diretora de comunicação, Rui Gomes, diretor de sistemas de informação e Rute Belchior, diretora de compras.



O ministro da Saúde, que soube do caso pelo Expresso, solicitou de imediato a abertura de um investigação urgente à Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS). Mas solicitou também esclarecimentos pessoais aos envolvidos, o que levou a várias reuniões que decorreram hoje, segunda-feira.



O ministro da Saúde decidiu também esperar pelos resultados da investigação da IGAS para tomar decisões finais. Esta investigação deverá estar concluída em setembro. O caso levanta, além de contornos legais, questões éticas.



A viagem de 2015 incluiu uma visita ao hospital de Zheng Zhou para observar como funciona o sistema de telemedicina daquela unidade de Saúde e outra à sede da Huawei, em Shenzhen, perto de Hong Kong. Como o Expresso noticiou no sábado, houve despesas pagas pela Huawei, não sendo ainda claro quem pagou a parte das viagens de avião, que ascendem a doze mil euros, uma vez que houve empresas parceiras da Huawei envolvidas.



Além deste caso com o Ministério da Saúde, o Expresso noticiou também uma viagem à China, em fevereiro do mesmo ano, de outro alto funcionário do Estado, Carlos Santos, da Autoridade Tributária e Aduaneira. A Autoridade Tributária também já está a investigar o caso.



Nas respostas enviadas durante a semana passada ao Expresso, a SPMS confirmou a deslocação “suportada pela entidade que organizou a visita” e justificou-a com os “objetivos prioritários” de “adquirir e partilhar conhecimentos sobre os recursos, modelos e estratégias diferenciadoras utilizadas no âmbito da telemedicina”, visitando “toda a área de sistemas de informação do hospital”. Só não esclareceu por que razão não foi o Estado a suportar os custos da viagem.



Há duas semanas, o Ministério Público anunciou ter aberto um inquérito às viagens à China feitas por políticos que terão sido custeadas pela empresa de telecomunicações chinesa, depois de notícias do “Observador”. Segundo o jornal online, políticos como Paulo Vistas, presidente da Câmara de Oeiras, Nuno Custódio, vice-presidente do PSD-Oeiras, Rodrigo Gonçalves, vice-presidente do PSD-Lisboa, Sérgio Azevedo, um dos vice-presidente da bancada do PSD, Luís Newton, presidente da junta de freguesia da Estrela, Ângelo Pereira, presidente do PSD-Oeiras ou João Mota Lopes, ex-diretor do Instituto de Informática da Segurança Social fizeram viagens com tudo pago.