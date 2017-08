Marques Mendes: querer apenas cumprir as metas do orçamento já é "falta de ambição"

Numa altura em que os indicadores económicos mostram ser possível cumprir os objetivos do Orçamento do Estado deste ano para reduzir a dívida pública e o défice, Luís Marques Mendes estranha "a falta de ambição" da sociedade portuguesa e dos partidos.



"Estava previsto um crescimento de 1,8% do PIB e já todos perceberam que será mais de 2,5% a 2,6% (...). O esforço, agora, devia ser reduzir o défice ainda mais, reduzir a dívida", defendeu o ex-líder do PSD, lançando um desafio para "um esforço maior", de forma a aproveitar "o bom momento de crescimento.



No habitual espaço de comentário no jornal da noite de domingo, na SIC, Marques Mendes aproveitou para deixar uma "boa notícia" na área económica, referindo que a agência chinesa Dagong vai subir o rating de Portugal, atualmente no nível de lixo, o que pode incentivar entidades e investidores chineses a comprarem dívida pública portuguesa.



Na frente política, o antigo dirigente social democrata não esqueceu o discurso da rentrée de António Costa, ontem, em Faro. E disse que o secretário-geral do PS e primeiro-ministro "vendeu bem o seu peixe", mas não trouxe novidades e caiu "numa contradição clara": "Por um lado, pede consensos ao PSD, designadamente nas obras públicas, e ao mesmo tempo dá pancada, criticando o líder Pedro Passos Coelho".



"Quem quer genuinamente consensos tem normalmente uma linguagem apaziguadora" e, neste caso, a fórmula escolhida mostra que Costa quer, apenas "lançar uma ideia simpática", acrescentou.



Foi condenado? Não deve ser candidato

Sobre as eleições autárquicas de 1 de outubro, o destaque de Marques Mendes foi para o apoio de PS e PSD a listas independentes em alguns concelhos, como na Anadia ou em Vila Nova de Cerveira.



Na sua opinião, os dois maiores partidos procuram, assim, jogar pelo seguro e evitar derrotas, o que na prática "traduz um sinal de fraqueza".



Mas o capítulo das autárquicas serviu, também, para Marques Mendes reiterar a proposta de mudar a legislação de forma a que os autarcas anteriormente condenados não possam ser elegíveis. "A lei permite, mas não devia", defende o comentador, animado pelo facto de alguns partidos como o PS, PSD e BE, embora "com nuances", terem já "mostrador abertura de espírito para estudar o assunto".



"Se a ideia de haver um corrupto candidato à presidência de um município incomoda muita gente, devemos mudar as coisas no sentido de alguma higiene política, de melhorar a democracia". Afinal, garante, trata-se apenas "de uma questão de talento jurídico" e de "vontade política". Basta "atualizar a lei", diz.



Sobre o caso Huawei, e a polémica viagem à China de altos quadros dos ministérios das Finanças e da Saúde Marques Mendes afirma que até pode não estar em causa um crime, mas "nada disto é normal" e "não há almoços grátis".



Se esta seginda feira houver "uma posição firme" do ministro da saúde, como o Expresso noticiou que aconteceria, Marques Mendes considera que Adalberto Campos Fernandes merecerá "o nosso cumprimento".



Quanto ao caso do deputado do PSD Sérgio Azevedo, Marques Mendes não tem dúvidas de que "fez muito, muito mal" em aceitar viagens pagas por empresas privadas. Na sua argumentação, refere não se tratar de uma viagem de trabalho pelo que ficam em causa, apenas, as hipóteses de ter ido "fazer turismo" pago por uma empresa ou "mais grave ainda" ter sido simplesmente pago por uma empresa que pensa que no futuro pode ter alguma ajuda".



Na sequência da polémica à volta da sua viagem à China, em 2015, e do pedido de esclarecimento do presidentedo PSD, Sérgio Azevedo já disse que não foi realizada sob as funções que desempenha como deputado à Assembleia da República Portuguesa. "Mantenho a convicção de que, quer no plano ético quer no plano da licitude, agi em conformidade", afirmou numa nota sobre esta assunto divulgada no final de julho pelo Observador.



Na frente internacional, o destaque foi para as eleições em Angola e para a passagem de testemunho de José Eduardo dos Santos a João Lourenço num cenário que promete "maior abertura" e em que o "estilo imperial" do pai de Isabel dos Santos será substituído por uma "maior humildade".