A entrevista de Costa que marcou a “rentrée”: “A atual solução governativa não depende de haver ou não maioria absoluta”

Depois de há quase dois anos ter anunciado o “virar da página da austeridade”, o primeiro-ministro anuncia agora “um novo ciclo político” depois das autárquicas, convocando o PSD para um pacto de investimento público a tempo de negociar o novo quadro comunitário de apoio. António Costa falou com o Expresso na semana passada, em Tavira, onde assentou praça há 30 anos. Tem 56. “Não deve haver ninguém em Portugal que há mais anos exerça consecutivamente funções executivas do que eu”, diz, quase a meio da legislatura em que o PS governa com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda.

A primeira metade da legislatura foi marcada pela estabilização da solução governativa, pelo crescimento económico, pela solução de questões financeiras na banca e por falhas do Estado no incêndio de Pedrógão e no roubo de armamento em Tancos. Que marca de esquerda existe?

O que caracterizou a primeira parte da legislatura foi ter ficado claro que a viragem da página da austeridade não só era possível como dava bons resultados, quer na consolidação orçamental, quer no crescimento económico, quer sobretudo no grande objetivo da redução do desemprego. E provou-se que um modelo de desenvolvimento assente não no empobrecimento e na destruição de direitos mas, pelo contrário, assente na reposição de rendimentos das famílias, pela dinamização da contratação coletiva, pela valorização do salário mínimo, pela aposta na qualificação e na inovação, permitia retomar níveis de crescimento. Conseguimos pela primeira vez desde há muito um ano de convergência [com a União Europeia] e iremos ter a maior queda do desemprego que alguma vez tivemos. E abre-se uma segunda parte da legislatura...

Que será marcada por?...

... onde podemos estar centrados sobretudo em preparar o debate para o Portugal pós-2020 e uma estratégia de médio prazo de crescimento e convergência sustentável com a UE.

É uma mudança de ciclo dentro da legislatura?

Maio foi um mês-chave: saímos do Procedimento por Défice Excessivo, baixámos da barreira psicológica dos 10% de desemprego e ficou claro que a estabilidade política desta solução estava a dar bons frutos.

O que será prioritário na rentrée?

Passadas as eleições autárquicas, vamos abrir a grande negociação para um grande consenso sobre o que deve ser a estratégia nacional para o pós-2020. Se queremos ter uma década sustentável de convergência temos de apostar na qualificação e inovação, e valorizar os nossos ativos endógenos (na energia, no mar, na floresta, na capacidade de exportação). Para isso, é muito importante que concretizemos já no princípio de 2018 o novo quadro institucional para preparar o Portugal pós-2020.

Ou seja, para um novo pacote de fundos comunitários. Como?

Por um lado, com maior participação das autarquias, através das CCDR; por outro, criando um quadro que permita que o programa dos grandes investimentos em obras públicas seja aprovado por dois terços na Assembleia da República (AR). Já em setembro iniciaremos consultas aos partidos para a reconstituição de um Conselho Superior das Obras Públicas, que envolva as universidades, as regiões, os municípios, várias ordens profissionais, de forma a que o debate possa ser informado sobre o que devem ser as opções estratégicas do país.

Voltamos às grandes obras públicas?

Se queremos ser competitivos temos de ter boas infraestruturas e para isso é necessário consolidar conceitos. É extraordinário ver hoje notícias sobre o esgotamento do aeroporto de Lisboa quando há quatro anos havia quase uma guerra civil no país sobre a desnecessidade da construção de um novo aeroporto.

Se quer maioria de dois terços na AR conta com o PSD.

É fundamental. Esse consenso não deve ser construído a partir do nada, mas a partir da análise das necessidades concretas do país e deve estar alicerçado em boa informação. Daí a reconstituição do Conselho Superior de Obras Públicas. A esquerda e a direita não se distinguem, em nenhum país do mundo, por decidir se fazem um aeroporto ou não, uma linha férrea e se ela tem este ou aquele traçado. São objetivos que têm de ser consensuais porque são compromissos que ficam para séculos.

Mas tendo em conta a experiência com a oposição, está otimista em ter esse consenso?

Passadas as eleições autárquicas, o tempo político será distinto. Mesmo em matéria de descentralização, talvez tivéssemos podido andar um pouco mais depressa na Lei das Finanças Locais e certamente teria dificultado o objetivo de não haver acordo. Mas o desacordo é mais fruto da conjuntura do que uma dificuldade em não haver entendimento sobre o pacote da descentralização. Até às autárquicas, cada um vai tratar de fazer o melhor resultado possível. Este não é o tempo dos acordos, é o tempo das disputas. Passadas as autárquicas, outro tempo virá, certamente com melhores condições para consensos.

Estamos a falar de um pacto para as obras públicas.

Sim. Temos de estabelecer consensos, por exemplo no melhor aproveitamento do aeroporto Sá Carneiro, nas ligações ferroviárias com a Europa, quanto à expansão do porto de Sines e a ter ou não um terminal de contentores no Barreiro. Estas matérias não podem eternizar-se no debate público nem podem ser objeto de decisões contraditórias de cada vez que muda o Governo.

Na ferrovia, admite retomar uma linha de alta velocidade?

Ninguém está a falar de uma linha de alta velocidade. O debate sobre a alta velocidade está comprometido, não digo para a longa existência do Expresso [risos], mas seguramente para a minha permanência no cargo de primeiro-ministro (PM). Agora quanto ao novo aeroporto temos de ter uma resposta urgente. A solução do Montijo é aquela que temos estado a trabalhar, mas há outras decisões que têm de ser tomadas e por uma maioria de dois terços.

O que é para o PS um bom resultado nas autárquicas?

Ter mais câmaras e manter a presidência da Associação Nacional de Municípios, ter mais juntas freguesias e manter a presidência da Associação Nacional de Freguesias.

Acha possível fazer um acordo plurianual com um líder do PSD, Passos Coelho, a quem chamou “ressabiado”?

A mim não me compete escolher as lideranças do PSD, compete-me fazer aquilo que é útil para o país. O atual quadro comunitário termina em 2020, é altura de pensar no pós-2020. Não sabemos quantos anos vai ter o quadro comunitário — cinco?, sete?, dez? —, mas ele estará muito para lá desta legislatura. Nunca me hei de esquecer quando, num Conselho de Ministros, o engenheiro Guterres anunciou triunfante que tínhamos pago na véspera a última prestação da dívida do Fontes Pereira de Melo para o seu programa de infraestruturas. São decisões que marcam o país para séculos e é desejável que isso seja objeto do mais amplo consenso possível.

Com este PSD?

Tem havido consenso em várias matérias, ainda recentemente foi aprovada por uma maioria ampla a nova lei sobre acesso dos serviços de informações aos metadados. Não devemos diabolizar: uma coisa é aquilo que anima a comunicação pública, outra é a realidade do dia a dia, em que felizmente grande parte das decisões na AR é objeto de consensos. Com esta solução de Governo, esses consensos são mais alargados do que era habitual, porque pela primeira vez temos incluídos partidos que foram muitas vezes marginalizados durante décadas dos processos de decisão política.

Mas houve tensão nestes quase dois anos do Governo. Não achou os debates quinzenais mais crispados?

Do que nos quatro anos anteriores? Seguramente que não. O país tem vivido dois anos de descompressão política, social, de bom relacionamento entre órgãos de soberania, de respeito pela autonomia do poder local e nas relações com as regiões autónomas como há muito não existia. A anterior legislatura foi muito mais crispada. Felizmente tem sido possível criar um clima de diálogo político positivo, de que as relações entre o Governo e o Presidente da República (PR) são um bom exemplo.

O que não conseguiu fazer nestes dois anos por causa da solução governativa?

Que me recorde, a única decisão posta em causa foi o acordo na concertação social para, no quadro da atualização do salário mínimo, ter uma compensação em matéria de taxa social única, mas acabámos por ter uma solução que, tudo visto, é até francamente melhor, que foi termos uma redução no quadro das obrigações do pagamento especial por conta para as micro e pequenas empresas. Se perguntam se houve alguma coisa que propusemos e que foi inviabilizada, a resposta é não, não houve nada.

tiago miranda

Mas limitou reformas. O PS defendia propostas por exemplo no mercado laboral que não avançaram.

Esta legislatura tem uma grande vantagem: a formação do Governo foi antecedida das posições conjuntas assinadas por todos os partidos, nos quais foi estabelecido o que é que do programa eleitoral do PS não seria feito e o que integraríamos no programa do Governo por proposta do PCP, do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista Os Verdes. Todos sabemos o que estamos obrigados a fazer e aquilo em que não há um quadro parlamentar que permita fazer, e assim temos trabalhado bem e com estabilidade.

Com esse acordo inédito, a situação política mudou e…

Claro, era esse o objetivo. E demonstrar que havia alternativa de políticas às que eram seguidas pela maioria de direita e que isso implicava uma alteração de Governo.

… e com isso conseguiu também paz social.

Claro, isso é evidente. Não há nenhum regime democrático onde não existam conflitos sociais. Fazem parte da normalidade da vida em democracia e não nos devem surpreender nem perturbar. Agora, é indiscutível que o país ganhou muito com esta solução governativa do ponto de vista da descompressão. O PR tem dado um contributo muito importante nesse sentido, pela forma como se relaciona com os cidadãos e com os órgãos de soberania, mas o facto de termos devolvido confiança aos portugueses no futuro de Portugal tem tido uma importância capital até do ponto de vista económico. O facto de as pessoas terem deixado de acordar todos os dias com a incerteza sobre qual o imposto que ia subir, qual o corte que ia ser anunciado nas pensões ou nos vencimentos devolveu tranquilidade à sociedade portuguesa. E essa confiança das famílias tem sido a base sobre a qual se tem construído o aumento do investimento privado. Acho imensa graça ver os líderes da direita censurar o Governo por haver pouco investimento público… A verdade é que o investimento tem subido muito, sobretudo graças ao investimento privado. E isso resulta da confiança dos agentes económicos nesta solução política, nesta estratégia e na capacidade de o país sustentar este ciclo de crescimento.

Há greves anunciadas de médicos, enfermeiros, trabalhadores dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, de juízes. É um crescendo da tensão social?

Crescendo em relação a quê? Quer comparar com a anterior legislatura?

Não, quero comparar com os primeiros dois anos do Governo.

Não tenho memória no regime democrático de tão poucos momentos de conflito social. É normal que as pessoas protestem, o aperto que a sociedade sofreu em todos os sectores nas últimas décadas, e em particular durante os quatro anos da anterior legislatura, causa uma enorme pressão. É natural que as pessoas queiram já tudo. Não será possível já nem tudo.

Não faz uma leitura política destas greves?

Não. É normal e é legítimo que cada um queira melhorar a sua vida. Temos uma estratégia com um pilar fundamental: a continuação da melhoria do rendimento das famílias. Temos de dar cada passo com a segurança necessária de que não vamos além da perna, nem criamos nenhuma situação irreversível. Quais foram as prioridades? Reposição dos vencimentos — foram repostos; eliminação da sobretaxa do IRS — foi eliminada. Próximo passo, para o próximo ano: descongelamento das carreiras na Função Pública que não tenham sido objeto de nenhum tipo de descongelamento, sejam carreiras gerais ou especiais. Ao longo destes anos, algumas carreiras tiveram a felicidade de ver as suas progressões não congeladas. Essas não vão ser a prioridade do próximo ano, mas lá chegaremos.

tiago miranda

Descongelar progressões não é reformar o Estado.

Nós enunciámos que a modernização do Estado tem três pilares. Um, a descentralização; dois, a simplificação administrativa; três, a valorização da Função Pública e a devolução de perspetiva de carreira. Aprovámos [em julho] em Conselho de Ministros a criação do primeiro centro de competências na área jurídica. Espero que para o mês que vem aprovemos o centro de competências para a área informática. Vamos avançar com o descongelamento das carreiras. Agora, ninguém pode ter a ilusão de que podemos fazer tudo e já. Não é possível fazer tudo nem já. É possível uma estratégia gradual, sustentável, que permita cumprir simultaneamente os nossos compromissos, consolidação orçamental, crescimento da economia e do emprego.

PCP e BE reivindicam mais medidas por a economia estar a crescer mais. O grau de exigência à esquerda tem aumentado.

[Pausa] Não diria grau de exigência. Nesta solução governativa, que é bastante imaginativa, cada partido manteve a sua identidade. E por isso o PS não tem angústias existenciais, o PCP, o BE e o PEV também não, e há matérias em que é natural que cada um tenha posição distintas. Vivemos todos bem com essa diferença. A única vantagem é que acrescentamos à diferença a capacidade de fazer coisas em conjunto. Isso tem sido bom para o país, para os cidadãos e tem-nos permitido consolidar uma alternativa. Mas sabemos que o Bloco, o PCP e o PEV têm propostas que não apoiaremos, como eles sabem que iremos apresentar propostas que eles não apoiarão. Se a diferença tivesse desaparecido provavelmente teria havido uma fusão dos partidos, por alguma razão não houve nem está perspetivado que venha a haver.

O Governo está muito dependente do PM. Vai alterar a estrutura para a segunda metade da legislatura?

A ideia é errada e nada justifica a alteração da estrutura. O Governo é uma equipa, funciona de forma solidária e organizada. Recordo-me de poucos governos com tão poucos problemas internos.

Não sentiu que o Governo se sentiu órfão quando esteve uma semana de férias depois do incêndio de Pedrógão?

Não, senti que os jornalistas estavam com imensas saudades minhas [sorriso]. Mas o Governo manteve o seu funcionamento normal e o calendário de férias que tínhamos estabelecido há bastante tempo. Vamo-nos organizando, porque a atividade do Governo é 365 dias por ano.

Não foi um erro político ter mantido as suas férias?

[Pausa]. Nós não podemos deixar os critérios políticos dominar tudo na nossa vida. A minha ausência não impediu o Governo de funcionar, não houve nada que não fosse feito por eu não estar fisicamente presente. É um não-caso. A única coisa nova que aconteceu foi a notícia de que tinha desaparecido material militar da base de Tancos. Tive o cuidado [de assegurar] que o secretário geral da Segurança Interna procedesse imediatamente à reunião da unidade de combate ao terrorismo, onde foi avaliada a situação. Não havia nenhuma razão para alterar os níveis de segurança, não havia risco imediato ou suspeita de ligação a fenómenos terroristas. Nessa matéria, podia estar tranquilo. O outro facto [Pedrógão] já não era corrigível.

tiago miranda

Disse que maio foi um mês importante...

Foi um momento decisivo de mudança do ciclo político.

... mas junho foi péssimo. Não concorda que estes acontecimentos, em Pedrógão e em Tancos, revelaram um Estado frágil?

Não deve haver ninguém em Portugal que exerça funções executivas há mais anos consecutivos do que eu. Nos últimos 20 anos, com exceção de dois em que estive como deputado na AR e no Parlamento Europeu, tive sempre funções executivas. Se há coisa que aprendi é que no exercício de funções executivas há boas e más notícias. É tão absurdo achar que é mérito do Governo a vitória no Festival da Eurovisão como achar que é demérito do Governo não evitar um fenómeno natural. Quando há um incêndio a primeira missão é apagar, depois é reconstruir e depois apurar as responsabilidades. É isso que o Governo tem feito.

Houve o incêndio, houve Tancos, desapareceu o registo da saída de dez mil milhões de euros para offshores... O Estado está a funcionar bem nas áreas de soberania? Como podem os portugueses confiar no Estado?

O Estado tem de fazer um esforço contínuo de melhoria, seja no Serviço Nacional de Saúde seja na forma como exerce as suas funções típicas de soberania. Portugal, desde 1986, fruto da necessidade de ter como prioridade dotar os ministérios do orçamento para as contrapartidas nacionais dos fundos comunitários, desinvestiu continuadamente nas suas funções de soberania. Desde 86! Há um esforço grande que é necessário fazer. Foi por isso que aprovámos a segunda lei de Programação das Forças e Serviços de Segurança; que reforçámos a dotação no orçamento da Defesa; que excluímos das cativações a Lei de Programação Militar; que assumimos o compromisso, no quadro da NATO, de reforçar o orçamento da nossa Defesa no conjunto do produto; que demos prioridade às alterações legislativas no quadro da justiça económica de forma a melhorar o sistema. Se há Governo que tem dado atenção às funções de soberania tem sido este. Agora, aquilo que foi o emagrecimento do Estado nestas áreas vai levar muito tempo a reconstituir. Mas não podemos cometer a injustiça de confundir a árvore com a floresta. O que aconteceu em Pedrógão é um fenómeno único na sua dimensão de tragédia humana, que nos marcará para sempre. Felizmente, não é o padrão de avaliação do desempenho do nosso sistema de proteção civil. Não posso dizer que um sistema que extingue 81% dos incêndios em menos de 90 minutos não funciona. Nesse trágico fim de semana houve só nesse dia 152 incêndios. Dois não foram controlados. Um teve aquela tragédia imensa. Não há nada que possa desvalorizar o que aconteceu em Pedrógão. Agora, o que mais desvaloriza Pedrógão é achar que esse é o padrão de comparação relativamente ao que acontece no país e ao esforço extraordinário de mais de quatro mil agentes de proteção civil, em particular os bombeiros voluntários, que lutam todos os dias para combater centenas de incêndios. Antes de tirarmos conclusões devemos apurar os factos. E se é verdade que a culpa não pode morrer solteira, também é inaceitável arranjar casamentos de conveniência para a culpa para resolver o problema do ponto de vista político e mediático. As responsabilidades devem ser apuradas, sim, mas de uma forma rigorosa e não de uma forma de o primeiro-ministro se desresponsabilizar para a ministra, da ministra para o secretário de Estado, do secretário de Estado para o presidente da Autoridade de Proteção Civil (ANPC) e por aí fora até chegar ao bombeiro.

Ou até chegar ao secretário-geral-adjunto da Proteção Civil [alvo de um processo disciplinar]...

Não podemos antecipar conclusões.

Não está a ser complacente?

Complacente? Não. Temos sido rigorosos e exigentes. Quem primeiro colocou as questões necessárias foi o Governo e teve as primeiras respostas. Mal a oposição propôs que fosse criada uma comissão técnica independente na AR, aceitámos. Toda a colaboração que tem sido solicitada pelo Ministério Público no inquérito tem sido dada. O que não faz sentido é aceitarmos uma comissão independente para depois estarmos nós a antecipar conclusões. Não há ninguém mais interessado do que o Governo em que as conclusões surjam o mais depressa possível. Quanto mais depressa, menor é o grau de especulação, mais claras são as medidas a tomar, menor é a suspeição e mais clara será a identificação sobre se há alguma responsabilidade concreta a determinar. Além disso, fizemos o que nos competia, colocando os serviços a fazerem os seus inquéritos. A GNR, a ANPC, a Inspeção-Geral da Administração Interna fizeram os relatórios e estão divulgados. E a ministra tomou as medidas que devia tomar, determinou um processo disciplinar e um processo de averiguações.

tiago miranda

A Proteção Civil é que está mais em causa por descoordenação e falhas de comando e de coordenação. A sua confiança na liderança da Proteção Civil não está em causa? E a responsabilidade política não é sua, uma vez que foi este Governo que nomeou essa liderança, que mudou já este ano as chefias distritais?

... algumas. Não vale a pena, quando estamos a meio da “época de incêndios” e quando não estão concluídos os relatórios das entidades independentes, antecipar conclusões. O que o próprio relatório da ANPC diz está dito e é conhecido. É para mim muito importante conhecer as conclusões do professor Xavier Viegas sobre a dinâmica do incêndio. É importantíssimo para mim conhecer as conclusões da comissão técnica independente. Teremos esses relatórios em outubro e não será tarde para tomar medidas.

O Governo não se sente politicamente responsável pelas nomeações na Proteção Civil?

Qualquer Governo é politicamente responsável por tudo o que acontece no país de bom e de mau. É assim, faz parte da vida. Quem é PM tem de estar disponível para viver com isso. E é assim que vive. Mas que ninguém espere de mim que, para ter uma seta para cima no Expresso, vá demitir quem porventura merece um louvor, ou dar um louvor a quem porventura mereça ser demitido. Não! As responsabilidades apuram-se pela forma própria. Aguardemos serenamente que elas sejam apuradas. Não ficarão solteiras.

Em relação ao SIRESP, foi anunciado que é possível acionar penalidades contra a empresa...

Com certeza.

[Nota de edição: Nesta altura da entrevista, António Costa criticou as falhas de serviços da rede fixa da PT no incêndio de Pedrógão, “o colapso do SIRESP resultou do colapso da rede da PT”, e defendeu o enterramento de cabos de comunicações nas calhas técnicas em estradas que já as tenham. Essas declarações foram antecipadas no semanário há uma semana.]

Na sua opinião, o SIRESP é um bom sistema de comunicações?

Eu não vou teorizar sobre... Pedimos um relatório ao Instituto de Telecomunicações, que está a fazer a sua apreciação. Não vale pena discutir a questão em abstrato. O que é que naquele caso falhou? As antenas arderam? Não, não arderam, mantiveram-se a funcionar e por isso asseguraram o modo local de comunicação. Os rádios avariaram-se? Não. Houve dois pontos já detetados: um excesso de grupos de comunicação que gerou saturação da rede; e a interligação entre as antenas desapareceu porque assenta numa rede fixa que ardeu com o fogo. Uma rede que suporta uma rede de emergência tem de ter uma resiliência particular. Não acho admissível que, havendo estradas nacionais dotadas de calhas técnicas que asseguram maior proteção à rede fixa e sabendo-se que estamos numa zona florestal com elevado risco de incêndio, a rede fixa seja suportada por cabos aéreos que naturalmente ardem quando tudo à volta arde.

Para si a culpa foi da PT?

Não arranje título [sorriso]. Perguntou-me o que falhou. E o que falhou está no relatório: ardeu a rede fixa e portanto a comunicação não funcionou.

Não se trata de arranjar título. A compra do SIRESP foi feita num contrato assinado por si como ministro da Administração Interna. Por isso, insisto, considera hoje que o SIRESP é um sistema bom e eficaz?

Recomendo a quem está interessado nessa história que vá ler todos os pareceres que determinaram a aprovação desse contrato que foi feito na altura própria.

Voltaria a fazer o mesmo, a comprar o SIRESP?

A documentação está toda [disponível] e quando o Conselho de Ministros aprovou aquele contrato, aprovou-o com base nos pareceres e na informação que tinha e assim tem funcionado ao longo destes 11 anos.

Falou antes da Altice e criticou...

Eu não falei da Altice, falei da PT.

A PT foi comprada pela Altice, que agora comprou a TVI. O Governo foi neutro neste negócio, mas não noutros negócios com privados, como na TAP, nas concessões de transportes urbanos, na banca... O controlo da comunicação social não é um assunto para o Governo?

Em nenhum regime democrático a propriedade de meios de comunicação social deve ser assunto do Governo. O Governo tem o entendimento que é necessário ter um serviço público de rádio e televisão, que é assegurado pela RTP. Agora, as vicissitudes acionistas na Impresa, na Controlinveste, na Cofina ou na Media Capital são obviamente estranhas ao Governo e era o que faltava intervir. As outras situações são completamente diferentes. Um país com a posição geográfica de Portugal, e com a dispersão da diáspora e a descontinuidade territorial que tem, prescindir de ter uma posição na TAP era um erro estratégico da maior gravidade e, como se demonstrou, foi possível encontrar uma boa solução. Relativamente aos transportes públicos, basta ver os resultados da STCP, que este ano já aumentou em 7% os seus clientes, e da Carris, que aumentou cinco carreiras depois de anos a fechar carreiras, que tem mais 400 mil pessoas com mais de 65 anos e mais 100 mil crianças com menos de 10 anos a frequentar [o seu serviço] para perceber como os transportes públicos urbanos são mais bem geridos pelos municípios do que pelo Estado ou do que por privados.

O Presidente vetou os termos da concessão da Carris à Câmara Municipal de Lisboa.

Não, vetou uma lei que resultou de um projeto de lei da AR, que proibia o município de no futuro concessionar aquele serviço. O PR entendeu que, no respeito pela autonomia do poder local, essa matéria deve ser deixada ao cuidado do poder local. E eu, como descentralizador fervoroso, não me choca nada a posição do PR.

Leu a entrevista do PR ao “DN”? Também a viu como um afastamento em relação ao Governo?

Não [risos], li-a com total naturalidade. Percebo que quando alguns comentadores levam a sua imaginação ao ponto de se interrogarem porque é que o PR não é militante do PS, quando ele diz coisas puramente normais, então veem nisso um enorme distanciamento em relação ao Governo. Eu tendo a ter uma relação bastante equilibrada e saudável com o PR, como ele tem tido aliás [um comportamento] impecável relativamente ao Governo.

Acha possível que o PS venha a apoiar uma recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa?

Não vou dar conselhos ao professor Marcelo sobre o que deve fazer e muito menos antecipar decisões que o PS terá de tomar no momento próprio, se as tiver de tomar.

Falou da boa relação popular que o PR tem. Gostava de ter esse acolhimento popular?

As funções do PM e do PR são completamente distintas. Se o PR fizesse o meu trabalho ou eu o trabalho dele é que o país estaria mal. Os governos têm a função de conduzir a política geral do país, resolver os problemas e não acarinhar quem sofre com os problemas. São funções completamente distintas e que se complementam bem. E o senhor Presidente tem tido sempre o cuidado de informar o Governo em tudo o que é relevante, como o Governo informa o Presidente.

O PR foi ao limite dos seus direitos em Pedrógão e em Tancos?

Não. No momento em que há uma tragédia com aquela dimensão é natural que o PR esteja fisicamente presente e procure dar resposta e conforto anímico às pessoas que estão a combater o incêndio, às populações ameaçadas, às famílias das vítimas... O papel do Governo é outro: combater o incêndio, estar no terreno, conduzir o apuramento de responsabilidades no âmbito administrativo. No dia em que o PM e o PR entrarem numa competição de popularidade o país tem motivos para se preocupar porque isso não corresponde ao regular funcionamento das instituições.

O PM é o “polícia mau” e o PR o “polícia bom”?

Quem normalmente toma medidas difíceis são os governos. Os PR não tomam nem medidas fáceis nem medidas difíceis, exercem as suas funções.

tiago miranda

Voltemos ao Portugal pós-2020. Depois das autárquicas virá o OE, que trará a descida do IRS e o descongelamento das carreiras. Em janeiro, quer abrir o debate para o pacto para o investimento público.

Quero, não, temos mesmo de abrir!

E vamos iniciar mais uma conversa interminável, de anos?

Não pode ser, porque em 2020 temos de estar a fechar o acordo na UE.

Qual é o objetivo, além de mais dinheiro?

Temos o objetivo estratégico de ter uma década de convergência sustentada com a UE. Isso implica duas coisas: maior competitividade no domínio externo e maior coesão no domínio interno. Iniciámos já esse debate no conselho de concertação territorial e brevemente iremos ao Conselho de Concertação Social. Com uma dimensão fundamental para a melhoria da competitividade, que tem que ver com o reforço da qualificação e da formação e com o reforço da inovação. E depois temos quatro dimensões territoriais da maior importância, energia, mar, inserção nas redes de conectividade global — seja nas infraestruturas, no digital, nos portos, aeroportos ou ferrovia — e a dimensão da valorização do interior como grande interface no mercado ibérico. Esse debate tem de ser alargado aos partidos e depois temos de construir uma estratégia e os programas que darão corpo a essa estratégia.

Porque tem de ser concluído em 2018?

Porque no dia 1 de janeiro de 2021 temos de estar em condições de começar a executar o novo quadro comunitário sem a paralisação de dois anos que tivemos no atual, que teve um efeito desastroso. Para termos em 2020 tudo fechado com a UE, temos 2019 para negociar com Bruxelas. Para isso, temos de o desenhar em 2018.

Na energia, estamos a falar de interconexão de redes com França?

Temos, por um lado, de reforçar a nossa autonomia energética e continuar a valorizar o nosso papel nas renováveis. Hoje, felizmente, do ponto de vista tecnológico é cada vez mais possível termos renováveis com menores custos. Em segundo lugar, para diminuirmos os custos de energia, temos de aumentar a capacidade de distribuição. Por isso o acordo que fizemos para a interconexão com Marrocos; por isso o trabalho que estamos a desenvolver com Espanha e França para acelerar a interconexão com a Europa, até porque podemos ser exportadores de energia.

Quer aumentar a produção de energias renováveis.

Temos de seguir esse esforço. Temos de aumentar a produção de renováveis e aumentar a intensidade da descarbonização no conjunto da economia, na indústria, na eficiência energética do edificado, na mobilidade elétrica.

E no mar?

Há várias oportunidades. A de interconexão com as redes globais. Temos o maior porto de águas profundas não sobrelotado na fachada atlântica e podemos beneficiar do aumento do tráfego resultante da duplicação do Canal do Panamá. Temos a possibilidade de usar Sines como interface de acolhimento do gás natural proveniente dos EUA. Temos na zona capacidade natural de armazenamento, de forma a aumentar a segurança energética da Europa. Temos o enorme desafio em todos os domínios do conhecimento, daí a instalação do air center nos Açores. Temos a oportunidade de diversificação para uma alimentação mais saudável para os portugueses e para os países da Europa. É uma área estratégica. Por isso aprovámos uma estratégia legislativa que culminará no próximo mês na entrada em funcionamento do Fundo Azul, que visa financiar empresas inovadoras na área do mar. Há um conjunto de projetos que temos de estruturar para serem uma estratégia que dê sustentabilidade ao objetivo de ter uma década de convergência. Este ano vai ser o primeiro, desde o euro, de convergência. E temos de dar sustentabilidade e durabilidade a esse processo. O país tem de ter essa ambição. Mas essa ambição tem de assentar em bases sólidas e para isso temos de investir. A chave é o conhecimento.

Pode dar um valor ou uma escala como objetivo para os fundos?

A minha convicção é que a única forma de fazer a quadratura do círculo, de aumentar os recursos num momento em que perde um dos maiores contribuintes líquidos como é o Reino Unido, é ser capaz de casar inteligentemente os fundos estruturais com os instrumentos de coordenação das políticas económicas, designadamente o semestre europeu. O que não faz sentido é termos fundos que são rígidos para sete anos e depois termos anualmente metas que não são alcançáveis nesse prazo e para as quais não temos instrumentos de financiamento. O que faz sentido é identificar quais são as metas de chegada, deixar a cada país a liberdade de desenhar a sua estratégia, porque reformas estruturais já todos aprendemos que é um erro vê-las em regime de prêt-à-porter, como se fossem iguais para todos, quando devem ser tailor made, à medida das necessidades de cada um, que para nós são claras: o nosso maior défice é o das qualificações e temos de o resolver. Não só das crianças que têm de ter acesso ao pré-escolar universal, mas também de pessoas da minha geração, que vai estar mais 15 anos no mercado de trabalho e tem de ter oportunidades de formação; temos de investir no secundário, aumentar os níveis de sucesso e reduzir os de abandono escolar; e temos de fazer a ponte entre o aumento do número de licenciados, de mestres, de doutores, de pós-docs, e todo o sistema empresarial.

Quem vai liderar as negociações por Portugal?

Restabelecemos o Ministério do Planeamento precisamente para termos um ministro concentrado na elaboração do plano. A primeira prioridade do ministro Pedro Marques foi descongelar o Portugal 2020, que Poiares Maduro tinha mantido congelado. Passámos dos quatro milhões de euros que as empresas tinham recebido no dia em que tomámos posse e vamos a caminho dos mil milhões que as empresas já receberam para investimento. Agora vai passar à fase pós-Portugal 2020.

Diz que a UE tem de casar fundos estruturais com política económica. Dos contactos que teve com Macron e com partidos socialistas europeus encontra aliados dessa visão?

Falemos de documentos oficiais, basta isso: o livro branco da Comissão, o documento que a Comissão apresentou sobre a União Económica e Monetária, o documento da Comissão sobre o futuro das finanças da UE demonstram como é hoje assumida a necessidade desta discussão. É para mim seguro que, passadas as eleições alemãs, este vai ser o debate na ordem do dia. E é também evidente para todos que, agora que até a Grécia saiu do procedimento de défice excessivo — creio que só a França e a Espanha se mantêm em défice excessivo... —, a UE não está pressionada pela crise das dívidas soberanas e toda a gente compreende que a estabilidade da zona euro depende de uma sustentável convergência económica entre todos. O documento da Comissão assume pela primeira vez que a falta de convergência foi iludida pelo acesso facilitado ao crédito durante os primeiros anos do euro e que isso conduziu a níveis de endividamento insustentáveis.

Que retrato faz do Presidente Macron?

É uma lufada de ar fresco para a Europa e espero que mantenha esta dinâmica inspiradora para o futuro da Europa.

Um dos objetivos é a melhoria do rating. Mas a evolução da dívida continua a não dar sinais claros de descida sustentável, há meses em que sobe, outros em que desce. O Governo antecipou pagamentos ao FMI mas tem uma almofada financeira na casa dos 19 mil milhões. Porque não antecipa mais pagamentos?

Mantemos tranquilamente a meta para o final do ano, de baixar a dívida bruta para 127,8% do PIB. No ano passado baixámos a dívida líquida, tivemos saldo primário positivo e vamos continuar a ter este ano. A gestão do ciclo intra-anual da dívida explica em grande medida a sua preocupação de hoje, mas o que interessa é a meta no final do ano. Se repetirmos esta conversa em outubro já terá menor preocupação.

E o que espera em relação ao rating? E quando?

Todos esperamos aquilo que é óbvio. É manifesto que a situação financeira e económica é hoje diferente de 2011, portanto a notação financeira de hoje não pode ser igual à de 2011. Os próprios mercados têm vindo a antecipar a perceção da evolução da nossa situação. Hoje praticamente já não beneficiamos do programa de compras do BCE e a tendência de redução de taxas de juro tem vindo a ser sustentável abaixo dos 3% depois dos incidentes pós-‘Brexit’. A trajetória é positiva e, conforme se for consolidando, finalizando a consolidação do sistema financeiro e cumprindo a trajetória de redução do défice e formos confirmando os saldos primários positivos [a melhoria do rating] será inevitável.

O que falta para a “finalização da consolidação do sistema financeiro”?

Falta concluir o processo do Novo Banco, concluir uma boa solução para os NPL [créditos bancários que não estão a ser pagos], questões de pormenor como o Montepio... Faltam remates.

Está tranquilo em relação ao Montepio?

Estão encontrados caminhos de solução, o Montepio não é neste momento motivo de preocupação.

Vai ou não haver um banco mau para os NPL?

Nunca ninguém defendeu o banco mau a não ser um título que não tinha sustentação em frase alguma. Aquilo que eu disse há ano e meio, e que acharam muito original, está hoje em todos os relatórios de qualquer instituição. Os próprios bancos o têm vindo a assumir e a encontrar muitos deles soluções próprias. Noutras é o Estado, como na capitalização da CGD. E o trabalho que tem vindo a ser feito com o Banco de Portugal e os bancos interessados tem estado a avançar para boas soluções, centradas sobretudo na recuperação de empresas viáveis e que devem ter desafogo financeiro para desenvolver o seu potencial económico.

Há dois meses falou de uma reunião no Ministério das Finanças com os principais bancos onde foi apresentada uma solução e pedido um parecer.

Ainda na semana passada houve outra reunião.

tiago miranda

Esses pareceres já foram dados?

Sim. Tem havido desenvolvimentos e bons

Pode ser concreto?

Não [risos].

O peso de acionistas espanhóis em bancos no mercado português causa-lhe preocupação?

Não. Ou queremos ser um mercado aberto ou não. Se queremos, não podemos preocupar-nos com espanhóis, chineses, espero um dia que com indianos, franceses, americanos... Somos uma economia aberta e temos de atrair investimento. A verdade é que quer a entrada de capital espanhol quer a entrada de capital chinês, foi fundamental para ultrapassar os problemas de capitalização dos bancos nacionais.

O crédito está a subir mas os novos créditos a empresas estão ao nível mais baixo desde 2003. As empresas portuguesas não estão a investir?

O investimento está a subir muito. Porventura de uma forma mais saudável, recorrendo menos ao crédito, beneficiando de mais fundos comunitários e capital próprio, e há uma transição de cultura do sistema bancário que tem de ser feito, que é habituarem-se a que o seu futuro se foque mais no financiamento da economia e não regressar, como alguns indicadores parecem querer regressar, ao velho paradigma de empréstimo para consumo de particulares ou compra de casa própria. Seria uma pena que depois de tudo o que passámos o sistema bancário não evoluísse para um nível superior de qualidade do crédito, focado na economia.

O que está a crescer mais é o crédito à habitação.

É. E isso é um duplo mau sinal. É sinal de que não estamos a mudar de paradigma da casa própria para o arrendamento, e é sinal de que a banca não está a mudar de paradigma do financiamento ao consumo e à habitação para aquilo que é essencial, que é o financiamento à economia. Bem sei que é um crédito que exige maior expertise, mas era bom que o sistema bancário melhorasse também a qualidade do seu crédito...

Apesar da redução do desemprego há uma percentagem muito elevada de desempregados que não recebem apoio do Estado. Vai manter a situação?

O desemprego tem vindo a baixar muito, mas há ainda um enorme número de desempregados. Ainda estamos com cerca de 300 mil postos de trabalho a menos do que no início da crise. Estes resultados são animadores, mas só nos animam a fazer mais e melhor. O indicador mais interessante é que não só o desemprego tem vindo a baixar como a população ativa tem vindo a aumentar. O emprego sem termo tem vindo a aumentar mais do que o emprego com termo e o emprego qualificado está a aumentar mais do que o não qualificado.

Mas vai fazer alguma coisa pelos desempregados desprotegidos?

Houve recentemente uma alteração ao quadro legislativo, mas a nossa grande aposta tem de ser criar emprego, emprego, emprego.

Outro indicador são os valores dos novos salários, estatisticamente mais baixos do que antes da crise. Ter novos salários baixos é um novo normal?

É preciso ver de onde vimos. Vimos do maior aperto e perda de poder de compra e redução de poder salarial que o país sofreu desde que há memória. Esta recuperação está a acontecer de forma sustentada mas ainda estamos longe dos níveis que temos de seguir. Também por isso é preciso prosseguir a estratégia de fazer subir o salário mínimo, dinamizar a contratação coletiva e o diálogo social.

O investimento está a crescer mas vem de uma base muito baixa. O crescimento assenta no turismo e nos serviços, que são menos estruturante do que...

Ora essa!

Não se trata de desvalorizar, mas o investimento produtivo é que cria condições de crescimento mais duráveis.

Vamos lá a ver. Nas exportações, tem subido mais a exportação de bens do que o impacto do turismo. Em segundo lugar, temos tido um aumento muito grande do investimento produtivo. E sobretudo grande parte do investimento nos últimos anos não está ainda a ter impacto nas estatísticas. Por exemplo, o investimento da Autoeuropa só vai começar a ter efeito nas estatísticas no próximo mês, quando sair a primeira viatura. O investimento da Bosch, da Continental e de ‘n’ outras empresas ao longo do último ano e meio ainda não começou a contar nas estatísticas da produção. Quando entrar, vai verificar-se como a evolução está a consolidar essa mudança. Se for ver ao Ministério do Planeamento os apoios às empresas, verificará que a esmagadora maioria é do sector produtivo, em particular da indústria transformadora. Esses apoios de hoje são investimentos de amanhã e produções de depois de amanhã.

Para aplicar a estratégia económica precisa de enquadramento político. Quer uma maioria absoluta na próxima legislatura?

Os eleitores é que decidem como é que se governa, a minha vontade é indiferente. Eu já disse que para mim a atual solução governativa não depende de haver ou não maioria. Porque há ganhos políticos e sociais muito importantes que resultam da atual solução parlamentar e que não resultariam se ela não existisse. É uma experiência que, enquanto correr bem, deve ser continuada e tem tudo para continuar a correr bem. Mas estamos ainda longe das eleições, temos mais dois anos e meio pela frente e há muito trabalho a fazer, muitos problemas a resolver e muitos imprevistos hão de surgir, muitas discussões difíceis e debates estratégicos, a nível interno e europeu, com um enorme grau de incerteza no mundo.

É melhor ter hoje esta solução governativa do que uma maioria absoluta?

Só lhe posso dizer que estou muito satisfeito com a solução atual.

Seria desconfortável para si ter os atuais parceiros a afastarem-se da sua governação?

Vivamos cada dia como um dia. Para já, temos esta solução para o horizonte da legislatura, que tem corrido bem e dado bons resultados para o país. Depois haveremos de ter eleições.

As sondagens estão a correr bem ao PS.

Sim, mas a sondagem que conta é no dia das eleições.

Não vai dizer que lhe é indiferente estar mais próximo da maioria absoluta nas sondagens.

Não se deve determinar a ação política por essa via. A primeira vez que concorri a umas eleições foi em Loures, todas as sondagens diziam que eu ia ter uma derrota humilhante e fiquei a 0,7% de ganhar. Nas últimas eleições as sondagens diziam que eu ia ter uma enorme vitória e não tive. O que importa é o que acontece no dia das eleições e para já o que me compete é pensar não nas eleições mas na governação do dia a dia.

Nas mesmas sondagens, a oposição está em queda. Também está satisfeito por ter esta oposição?

Não me compete avaliar a oposição. As pessoas filiadas no PSD e no CDS avaliarão a sua liderança e certamente estão satisfeitas, se não teriam feito uma mudança.

Ainda não conseguiu visitar Angola como PM. As relações esfriaram?

Do ponto de vista político e das relações entre governos não houve nenhum problema nestes anos. Não faz sentido fazer uma visita agora em cima das eleições, mas do ponto de vista político tem corrido sempre com normalidade. É sabido que tem havido perturbações em outras áreas, mas isso...

Conhece o general João Lourenço?

Conheço.

Tem boas relações com ele?

Recebi-o como secretário-geral do PS há poucos meses em Lisboa e falámos sobre Portugal, Angola... Temos relações normais.

Tem a perspetiva de ir a Angola ainda este ano?

Provavelmente irei à posse do próximo Presidente da República. Terei de acertar isso com o PR, mas é normal que a representação de Portugal seja feita por mim.

Como olha para a Venezuela? Portugal vai seguir sempre a posição da UE?

Portugal não segue, Portugal participa na definição da UE sobre a Venezuela, procurando gerir a preocupação tendo em conta a necessidade de garantir a proteção e segurança, presente e futura, de uma longa presença de uma grande comunidade portuguesa na Venezuela e das relações de amizade que sempre temos tido com a Venezuela. Naturalmente seguimos a evolução com grande preocupação.

Estamos preparados para um êxodo de lusodescendentes ou um regresso de emigrantes a Portugal?

É desejável para todos, a começar pela própria Venezuela, que esse cenário não se coloque. Há vários portugueses que têm vindo a regressar, em particular à Madeira. Temos trabalhado com as comunidades, temos tido contacto muito próximo com a nossa comunidade, em colaboração com as autoridades venezuelanas para assegurar a segurança de todos, temos trabalhado com a TAP para que continue a assegurar a manutenção das linhas aéreas que outras companhias infelizmente têm vindo a cancelar, e ter sempre uma postura construtiva em relação à defesa dos direitos humanos e dos valores próprios dos regimes democráticos.

Visitou o Brasil e encontrou-se com o Presidente Temer. Isso quer dizer que sancionou a destituição da Presidente Dilma?

Não. Também recebi a ex-Presidente Dilma quando ela passou por Lisboa. Portugal terá sempre uma relação de grande amizade aconteça o que acontecer no Brasil. Nós fomos democracia ainda o Brasil era ditadura e tivemos excelente relação, o Brasil-ditadura recebeu os exilados políticos da ditadura portuguesa, nós acolhemos exilados políticos brasileiros, com todos os Presidentes brasileiros temos tido uma relação de grande amizade e a regra é essa. Relativamente ao Brasil, como a Angola, Moçambique, Guiné ou qualquer país lusófono, temos a regra contrária à do anarquista: hay gobierno, somos amigos.