Sócrates publica novo livro: "Isto ainda é uma guerra?"

Depois de escrever sobre a tortura nas sociedades democráticas e sobre a importância do carisma na política, José Sócrates está de regresso com um novo livro, desta vez sobre a entrada em força dos drones na guerra e como esse facto mudou a natureza desta.



Com o título “O Mal que Deploramos — Os Drones, o Terror e os Assassinatos-Alvo”, a nova reflexão do ex-primeiro-ministro é sobre a morte à distância.



Como se explica na contra-capa: “Há qualquer coisa de intuitivamente menos decente em matar à distância. E, no entanto, tem sido esse o percurso histórico da guerra — matar cada vez de mais longe. O drone veio introduzir novas categorias nessa distância da guerra. A primeira é a distância entre o combatente e a arma letal no campo de batalha. Esta é a distância física que é hoje intermediada pelo vídeo em tempo real. A moderna guerra wireless criou uma nova visualização da guerra e da contenda — já não há mapas e reconhecimento do terreno de batalha como antigamente, agora o combate é exposto no ecrã de forma cinemascópica e alimentado por ligações de satélite. A tecnologia “matou a distância que agora permite a morte à distância”.

“Depois temos a distância vertical, símbolo da filiação desta guerra no poder aéreo, no bombardeamento, no ataque vindo de cima, que sempre pretendeu ser superior e agora pretende ser invulnerável. Finalmente, há essa distância íntima entre o operador e o ecrã, entre o piloto e a imagem da vítima no visor. E, todavia, nenhuma destas categorias teria grande valor sem a outra distância essencial à guerra, a distância moral, a distância que a guerra inevitavelmente cria entre os combatentes, a distância que desqualifica e despersonaliza o outro lado, o inimigo — a distância que introduz a lógica do aniquilamento própria da guerra: não são como nós, são monstros. Em cima, invisível e superior, o soldado justo; em baixo, ao longe e sem defesa, o terrorista, essa ‘forma inferior de vida’”.



Para o autor, a utilização dos drones para matar à distância alvos identificados levanta três questões: a ética de guerra (as regras são alteradas), uma questão de direito internacional (os assassínios extrajudiciais) e uma questão de estratégia (estamos a ganhar ou a perder a guerra contra o terrorismo?)



O livro será lançado na primeira semana de outubro pela Sextante Editora, onde José Sócrates já tinha editado em 2016 “Dom Profano — Considerações sobre o Carisma”, obra que nasceu quando esteve detido preventivamente em Évora. Em outubro de 2013, Sócrates escreveu “A Confiança no Mundo — Sobre a Tortura em Democracia”, na Verbo.

