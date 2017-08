Reentrée de Costa: o desafio ao PSD, “o Capoulas”, “aquela senhora” que andou na agricultura e o fim de “uma guerra horrível”

O primeiro-ministro anunciou as prioridades políticas para depois do verão, num discurso este sábado à noite em Faro, começando pela enumeração das prioridades do Orçamento do Estado de 2018, que está neste momento a ser negociado: controlo do défice orçamental, aumento do investimento e aumento do rendimento disponível das famílias.



António confirmou as prioridades: "Vamos melhorar a progressividade do IRS. Vamos aumentar os escalões do IRS. Para que quem ganhe menos pague menos".



O OE18 tratrá um "reforço de investimento no Serviço Nacional de Saúde e na escola pública", disse. E anunciou 70 novas salas de jardins de infância para crianças de três anos, salientando que "neste momento em 85% dos concelhos já há acesso universal" nos jardins de infância. Na saúde, o primeiro-ministro anunciou mais 600 novas camas de cuidados continuados.



"Se há marca que distigue esta governação foi termos posto termo à crispação na sociedade portuguesa", afirmou.



"Não há conflitos entre portugueses e funcionários públicos, todos somos portugueses, todos somos Portugal", afirmou o primeiro-ministro. "E acabámos com aquela guerra horrível que existia entre gerações. (…) Nós queremos um país que dê o presente a todos e garanta o futuro para as próximas gerações." Daí as medidas simultâneas que repõem salários da funçao pública e descongelam carreiras, e descidas de IRS para os rendimentos mais baixos através da criação de novos escalões.



Mais empregos

"Continuar a fazer diferente para continuar a ter mais e melhores resultados durante a próxima década" é a aposta do primeiro-ministro e secretario geral do PS, António Costa, para os próximos 10 anos. E isso significa investir na educação, na ciência, na saúde, na qualidade de vida dos portugueses e do serviço público.



"Vamos ter o défice mais baixo da democracia", em 2017 e , no próximo OE, "vai aumentar o rendimento disponível das famílias", diz António Costa, decidido a provar que é possível "virar a página da austeridade".



E apresenta números, como a criação de 182 mi postos de trabalho de emprego liquido desde o inicio da legislatura, bem como o objetivo de ter mais quatro mil profissionais de saúde, ter mais 90 mil hectares de regadio até ao fim da legislatura para ter muitos "pequenos Alquevas" no país, oferecer manuais escolares a todas as crianças do primeiro ciclo , juntar, este ano, 70 novas salas às 100 salas criados no pré-escolar no ano passado para tornar o acesso universal às crianças a partir dos três anos, ou acrescentar 600 novas camas de cuidados continuados às 680 criadas em 2016 e às 350 disponibilizadas já este ano na valência da saúde mental.



Consensos com o PSD?

No discurso deste sábado à noite, o primeiro-ministro repetiu grande parte da mensagem passada na entrevista ao Expresso publicada uma semana antes. O que incluiu a necessidade de "garantir sustentabilidade" para que sejam duradouros os "resultados que temos obtidos nestes últimos meses".



E isso implica "preparar os próximos dez anos", o que passa por um apoio de dois terços da Assembleia da República a um programa para negociar os fundos comunitários no pós-2020, que inclua obras públicas.



Numa referência ao apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista ao governo do PS, António Costa insistiu na necessidade de encontrar consensos mais alargados "Nós éramos suficientes", mas "para o futuro de Portugal é bom que ninguém seja excluído e ter uma dinâmica que mobilize todos para o futuro do país", defendeu o primeiro ministro.



"O que é que essencial? Apostar na qualificação e na inovação, e mobilizar os nossos recursos".



Apresentando os últimos nove meses como baliza exemplar do trabalho feito e a fazer, Costa diz que o país cresceu mais que a União Europeia e se aproximou dos países mais desenvolvidos do euro, o que prova que "era possível uma alternativa e a alternativa valeu a pena " e "boas políticas garentem bons resultados".



O objetivo agora é uma convergência com a União Europeia na próxima década, para que Portugal possa crescer mais do que os seus parceiros em vez de perder a ambição perante eles.



Falando das necessidades de sustentabilidade ambiental, de que "toda a humanidade tem consciência, menos o senhor Trump", o primeiro-ministro falou da aposta nas energias renováveis como área de reforço de investimento.



Assunção, "aquela senhora"

Costa falou das florestas, entrando na parte mais crítica para a oposição de direita.



"Quero saber se aquela senhora que foi quatro anos ministra da agricultura e nada fez pela floresta e que hoje tanto fala, vai estar presente ou não, e se o anterior primeiro ministro que todos os dias critica os bombeiros vai alguma vez fazer alguma coisa pela floresta porque nada fez nos quatro anos em que foi primeiro ministro", disse António Costa, num dos momentos mais aplaudidos do seu discurso na festa do PS, em Faro. O primeiro-ministro não nomeou Assunção Cristas, líder do CDS-PP, a quem se referia.



"Eu sei que há muitos que só se lembram da floresta quando a calamidade a atinge nos fogos florestais. Mas a floresta tem de deixar de ser uma ameaça à segurança para ser fonte de riqueza, de ordenamento de território, de produção, que atraia, fixe riqueza e populações". Foi assim Costa lançou este capítulo do seu discurso, fazendo apenas uma breve referência aos incêndios, falando um pouco mais da reforma florestal.



Mantendo o tom crítico, considerou "extraordinário que quando, em outubro do ano passado, foram colocados em discussão pública 12 diplomas sobre "a maior reforma florestal dos últimos séculos" visando reunir condições para a floresta deixar de estar ao abandono, com cadastro em todo o país, permitindo a cada um saber o que herdou, criar unidades de produção viáveis, desmatar, reordenar, desenvolver centrais de biomassa, "ninguém ligou".



"Foi preciso chegar a tragédia para que os outros acordassem e viessem ao debate não com propostas mas simplesmente criticando e votando contra grande parte deste pacote florestal", disse, garantindo que o governo "não acordou para a floresta a 17 de junho", na tragédia de Pedrogão Grande.



"E sabemos quais são as prioridades de cada momento . Neste momento é apagar os fogos, apoiar famílias afetadas, reconstruir, mas a grande prioridade estratégica do país tem de ser na próxima década levar para a frente esta reforma" e é, nessa altura, que António Costa quer saber o que fará a anterior Ministra da Agricultura e líder do CDS/PP Assunção Cristas e o anterior primeiro-ministro e dirigente do PSD Passos Coelho.



Quanto a si, ao seu governo e ao "Capoulas", o ministro da agricultura que ele também elogiou noutro momento do seu discurso pela ligação ao projeto do Alqueva, diz haver coragem para avançar. O cadastro florestal "está há séculos parado e nem nos anos da ditadura tiveram coragem para avançar. Nós tivemos e vamos ter coragem de o levar para a frente não obstante a direita se ter oposto e votado contra", afirmou.



Já o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, mereceu uma referência em tom positivo e até foi citado por ter afirmado, ontem que "é tempo de parar com as tricas políticas, mobilizar para o que é preciso fazer".



Autárquicas... e Boss AC

Na reta final do discurso, António Costa focou-se nas eleições autárquicas, em outubro. Assumiu que essa era, agora, a prioridade do partido. "Temos de nos mobilizar em cada freguesia e concelho". E isso significa, também ,continuar a estimular o investimento, a dar confiança, a cumprir os compromissos com a União Europeia. Significa, nas suas palavras "um bom orçamento para 2018".



Em Faro, na festa da rentrée, com o orçamento de estado do próximo ano e as eleições autárquicas no horizonte, António Costa, na qualidade de secretário-geral do PS, garantiu estar empenhado em apoiar os candidatos do partido por todo o país. É uma promessa que significa fazer muitos quilómetros de norte a sul no próximo mês.: "Não ficarei em casa. Estarei mais uma vez e como sempre na rua, ao lado dos nossos candidatos", afirmou.



O discurso foi sendo pontuado por referências, como o elogio ao vinho português, que está melhor do que estava há dez anos, como exemplo de conhecimento; ou atração de turistas mesmo que a praia, "que hoje até estava má", seja a mesma de antes, mas porque "temos hoje melhor qualidade nos nossos serviços turísticos e melhores infraestruturas".



Até Boss AC teve direito a uma referência no seu discurso, quando quis dizer que Portugal não deve ter medo da economia global quando o Bosss AC cresceu na Bica, o pai de Costa nasceu em Goa, os portugueses estão espalhados pelo mundo, os turistas procuram o país, os jovens estudantes vêm para as universidades nacionais. E na frase seguinte há um tom de conquistador: "Temos de dizer que quem abriu a globalização há cinco séculos atrás está aqui hoje para continuar a enfrentar esse desafio".