Costa: "Acabámos com aquela guerra horrível que existia entre portugueses e funcionários públicos"

O primeiro-ministro anunciou as prioridades políticas depois do verão, começando pela enumeração das prioridades do Orçamento do Estado de 2018, que está neste momento a ser negociado: controlo do défice orçamental, aumento do investimento e aumento do rendimento disponível das famílias.



António confirmou: "Vamos melhorar a progressividade do IRS. Vamos aumentar os escalõess do IRS. Para que quem ganhe menos pague menos".



O OE18 tratrá um "reforço de investimento no Serviço Nacional de Saúde e na escola pública", disse. E anunciou 70 novas salas de jardins de infância para crianças de três anos, salientando que "neste momento em 85% dos concelhos já há acesso universal" nos jardins de infância. Na saúde, o primeiro-ministro anunciou mais 600 novas camas de cuidados continuados.



"Se há marca que distigue esta governação foi termos posto termo à crispação na sociedade portuguesa", afirmou.



"Não há conflitos entre portugueses e funcionários públicos, todos somos portugueses, todos somos Portugal", afirmou Costa. "E acabámos com aquela guerra horrível que existia entre gerações. (…) Nós queremos um país que dê o presente a todos e garanta o futuro para as próximas gerações." Daí as medidas simultâneas que repõem salários da funçao pública e descongelam carreiras, e descidas de IRS para os rendimentos mais baixos através da criação de novos escalões.



Mais empregos

"Continuar a fazer diferente para continuar a ter mais e melhores resultados durante a próxima década" é a aposta do primeiro-ministro e secretario geral do PS, António Costa, para os próximos 10 anos. E isso significa investir na educação, na ciência, na saúde, na qualidade de vida dos portugueses e do serviço público.



"Vamos ter o défice mais baixo da democracia", em 2017 e , no próximo OE, "vai aumentar o rendimento disponível das famílias", diz António Costa, decidido a provar que é possíveç "virar a página da austeridade".



E apresenta números, como a criação de 182 mi postos de trabalho desde o início da legislatura, o objetivo de ter mais 4 mil profissionais de saúde, ter mais 90 mil hectares de regadio até ao fim da legislatura para ter muitos pequenos Alquevas no país, oferecer manuais escolares a todas as crianças do primeiro ciclo , juntar, este ano, 70 novas salas às 100 salas criados no pré-escolar no ano passado para tornar o acesso universal às crianças a partir dos 3 anos, ou acrescentar 600 novas camas de cuidados continuados às 680 criadas em 2016 e às 350 disponibilizadas já este ano na valência da saúde mental.

