Orçamento Participativo vai contar com €5 milhões no próximo ano

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o aumento da verba destinada à segunda edição do Orçamento Participativo de Portugal (OPP), que contará com cinco milhões de euros.

O comunicado do Conselho de Ministros recorda que a primeira edição do OPP, cujo processo de votações decorre atualmente, contou com uma verba total de três milhões de euros.

"O OPP é um compromisso assumido no Programa do XXI Governo e um instrumento para melhorar a qualidade da democracia através da aproximação dos cidadãos à política", refere o texto.

Desde 7 de junho e até 10 de setembro, os portugueses podem votar nos 601 projetos de âmbito nacional e regional do primeiro Orçamento Participativo Portugal, sendo concretizadas as propostas mais votadas até perfazer os três milhões de euros.

Entre os projetos, 202 são de âmbito nacional e 399 de âmbito regional.

Os cidadãos podem votar ou através do site www.opp.gov.pt ou de uma mensagem escrita gratuita para o número 3838, num projeto de âmbito nacional e noutro de âmbito regional.

As propostas mais votadas, até perfazer os três milhões de euros, são as propostas cuja concretização vai iniciar-se em outubro deste ano.

Este ano, o número de áreas abrangidas pelos projetos foram quatro: cultura, agricultura, ciência e formação de adultos.