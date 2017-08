Governo insiste: salário mínimo de €600 só no “final da legislatura”

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, reiterou esta quinta-feira que o Governo mantém o objetivo de aumentar o Salário Mínimo Nacional (SMN) para 600 euros "no final da legislatura".

Questionado, no final do Conselho de Ministros, sobre a exigência que tem sido reiterada pelo PCP de que o aumento para 600 euros do SMN aconteça já em janeiro do próximo ano, o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social começou por dizer que este "não foi um tema abordado" na reunião de Governo.

"O Governo irá cumprir o que está no Programa de Governo que é apresentar à concertação social um valor para o SMN para 2018, valor esse que se enquadra no objetivo fixado para esta legislatura de atingir no final da legislatura os 600 euros", afirmou.

Na semana passada, em Guimarães, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, reafirmou que existem "razões de preocupação" porque, disse, "em matérias várias não há resposta a legítimas expectativas dos trabalhadores".

E entre as medidas elencadas referiu-se ao aumento do salário mínimo: "Lá nos encontrarão determinados a tudo fazer pelo aumento geral dos salários, nomeadamente pelo aumento extraordinário do salário mínimo nacional para 600 euros, em janeiro de 2018 de modo a contribuir para a melhoria das condições de vida e o estímulo ao desenvolvimento económico", afirmou.