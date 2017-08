Governo acompanha “situação complexa” dos portugueses condenados em Timor

Em comunicado, o secretário de Estado das Comunidades diz que “confia que a tramitação do processo se faça de acordo com a lei e a justiça”

O Governo está a acompanhar de perto a situação do casal português condenado em Timor a oito anos pelo crime de peculato. Ao Expresso, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, diz que já entrou em contacto com a defesa de Tiago e Fong Fong Guerra.

“O Governo português tomou conhecimento da pena aplicada por um tribunal de 1ª instância a um cidadão português e à sua mulher, em Timor Leste, e tomou boa nota da intenção já manifestada pela defesa da apresentação de recurso. O Governo português espera e confia que a tramitação do processo se faça de acordo com a lei e a justiça”, lê-se no comunicado, que considera o caso “complexo” e que desperta a “preocupação” do Executivo.

José Luís Carneiro refere também que está a ser prestado “apoio aos cidadãos em questão, no garante de todos os direitos fundamentais, nomeadamente em sede de recurso da decisão proferida”.

Tiago e Fong Fong Guerra foram condenados, esta quinta-feira, a oito anos de prisão. Ambos eram acusados dos crimes de peculato, branqueamento de capiatis e falsificação de documentos. Foram absolvidos destas duas últimas acusações.