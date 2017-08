Ministro recomenda retirada de livros que acentuam "estereótipos de género"

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, "por orientação do Ministro Adjunto", Eduardo Cabrita, recomenda à Porto Editora, "tendo em conta o seu relevante papel educativo, que retire estas duas publicações dos pontos de venda"

O Governo entende que os livros de atividades da Porto Editora dirigidos a crianças dos quatro aos seis anos - e que foram notícia nos últimos dias - acentuam "estereótipos de género que estão na base de desigualdades profundas dos papéis sociais das mulheres e dos homens". Nesse sentido, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, "por orientação do Ministro Adjunto", Eduardo Cabrita, "recomendou à Porto Editora - tendo em conta o seu relevante papel educativo - que retire estas duas publicações dos pontos de venda"

A informação consta de uma nota de imprensa enviada esta tarde às redacções pelo gabinete do Ministro Adjunto e tem por base "uma avaliação técnica dos conteúdos de dois Blocos de Atividades".

Na sequência dessa avaliação, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, "enquanto organismo público responsável pela promoção e defesa da igualdade de género e do combate à violência doméstica e de género", disponibiliza-se também "para colaborar na revisão dos conteúdos das mesmas, no sentido de eliminar as mensagens que possam ser promotoras de uma diferenciação e desvalorização do papel das raparigas no espaço público e dos rapazes no espaço privado".

A polémica em torno destes livros rebentou nas redes sociais e levou já a Porto Editora a refutar as acusações e a defender que "o que muda" entre os dois livros (azul para os rapazes e cor de rosa para as raparigas) "é a parte visual e estética”. As críticas feitas abrangem também, no entanto, alguns exercícios de complexidade diferente consoante o género e a associação das atividades de rapazes e raparigas a estereótipos considerados sexistas.