Greve nos aeroportos. Ministra vai reunir-se com sindicato do SEF

Constança Urbano de Sousa convocou o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF para uma reunião, ao início da tarde desta quarta-feira, por causa da greve nos aeroportos agendada para os próximos dois dias

A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, convocou os dirigentes do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF para uma reunião às 15h30 desta quarta-feira.

Em cima da mesa vai estar a greve agendada para esta quinta e sexta-feira nos aeroportos pelo sindicato liderado por Acácio Pereira. Foi o próprio dirigente que anunciou ao Expresso a realização desta reunião. Um dado confirmado por fonte oficial do MAI.

A greve anunciada pelo sindicato irá causar grandes perturbações no voos de ida e volta para Portugal, numa altura em que Portugal recebe um grande número de turistas.

A ANA - Aeroportos de Portugal emitiu esta terça-feira um alerta aos passageiros que vão viajar nestes dois dias no sentido de estarem no aeroporto pelo menos com quatro horas de antecedência face ao horário dos seus voos para destinos extra-comunitários. E aconselha ainda estes passageiros a contactar as companhias aéreas em que irão voar, “em caso de dúvida”.