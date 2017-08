Greve do SEF desconvocada. Finanças autorizam contratação de mais 100 inspetores

A decisão foi tomada após os sindicatos se terem reunido com o Ministério da Administração Interna. Greve estava marcada para esta quinta-feira e sexta-feira

A greve de inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), marcada para esta quinta-feira e sexta-feira, foi desconvocada. A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, reuniu-se esta quarta-feira à tarde com os dirigentes do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF.

“Foi possível aproximar as posições do Governo e do Sindicato, pelo que a greve anunciada será desconvocada”, informou o Ministério da Administração Interna, em comunicado.

Também o sindicalista Acácio Pereria, em declarações aos jornalistas, confirmou a desconvocação, referindo que da parte do MAI houve o “reconhecimento da importância do serviço do SEF”.“Estão reunidas as condições para podermos suspender a greve”, disse.

“O sindicato entendeu os esforços realizados no sentido de reforçar os recursos humanos do SEF, nomeadamente através da autorização, hoje [esta quarta-feira] concedida pelo Ministério das Finanças, para a abertura de um procedimento concursal com vista ao recrutamento externo de 100 novos inspetores”, lê-se no comunicado divulgado pelo Ministério da Administração Interna.

A estes novos 100 inspetores, que serão contratados por concurso externo, acrescem mais 135 de concursos internos. Já este ano foi possível “dotar o SEF de 45 novos inspetores”, sendo que vão decorrer mais dois outros concursos para mais 45 funcionários cada. No total, “o SEF vai ver reforçado o seu quadro de pessoal” com 235 novos inspetores.

Nos últimos dias, o presidente do sindicato, Acácio Pereira, referiu ser urgente a abertura de um concurso para a admissão de 200 novos inspetores e a renovação dos meios informáticos. A última reunião com a tutela tinha decorrido no final de julho, mas não houve acordo entre as duas partes.

A ANA - Aeroportos de Portugal já tinha emitido na esta terça-feira um alerta aos passageiros que iam viajar nestes dois dias no sentido de estarem no aeroporto pelo menos com quatro horas de antecedência face ao horário dos seus voos para destinos extra-comunitários. E aconselhava ainda os passageiros a contactarem as companhias aéreas, “em caso de dúvida”.