Secretária de Estado assume homossexualidade com declaração política

Graça Fonseca, secretária de Estado da Modernização Administrativa, assumiu publicamente ser homossexual em entrevista esta terça-feira ao "Diário de Notícias", por considerar ser "importante" fazê-lo como "afirmação política". É a primeira vez em Portugal que um responsável político assume a sua homossexualidade numa declaração pública.

"As pessoas afirmarem publicamente que são homossexuais, não há muito quem o tenha feito. E acho que isso é importante", explica.

"A questão de haver poucos deputados ou membros do Governo de um determinado grupo tem muito a ver com como é que olho para essas pessoas, como me relaciono com esse outro. E com que empatia. E acho que se as pessoas começarem a olhar para políticos, pessoas do cinema, desportistas, sabendo-os homossexuais, como é o meu caso, isso pode fazer que a próxima vez que sai uma notícia sobre pessoas serem mortas por serem homossexuais pensem em alguém por quem até têm simpatia. E se as pessoas perceberem que há um seu semelhante, que não odeiam, que é homossexual, isso pode fazer que a forma como olham para isso seja por um lado menos não querer saber se essas pessoas são perseguidas, por outro lado até defender que assim não seja. Mas mesmo que seja só deixar de não querer saber já é um ganho", afirma a secretária de Estado.

Apesar de se tratar de algo da sua vida privada, Graça Fonseca entendeu que chegou o momento de falar em público porque a mudança de mentalidades não se faz apenas com leis, como as do casamento gay ou de mudanças à lei da adoção. "Porquê dizê-lo, então? Como é óbvio isto foi uma questão muito pensada. E na verdade não é uma questão da privacidade, é uma questão de identidade. Que é dizer "eu sou morena e tenho olhos verdes e sou isto". Aquilo que se faz com ser morena e de olhos verdes é que é uma questão da tua vida privada. E a partir do momento em que se percebe que há questões de identidade que ainda hoje são fundamento de ações violentas e discriminação, quando se pensa sobre o que fazer - vou abrir ligeiramente a porta porque pode ter um impacto positivo ou não vou abrir porque não é comigo - há um equilíbrio difícil. Mas como acho que as leis não bastam para mudar mentalidades, não bastam para mudar a forma como olho para o outro, que aquilo que muda a forma como olhamos para os fenómenos tem muito que ver com empatia..".

Hoje de manhã, partilhando no Facebook a sua entrevista ao DN que tem por título "Se calhar no PSD já ninguém liga muito a Passos Coelho", Graça Fonseca escrevia: "Falámos de tudo, mesmo de tudo. Porque, afinal, tudo faz parte de uma única realidade, a vida. Neste caso, a minha vida. E a vida não é feita de títulos, leiam e perceberão porquê".

Nas redes, aliás, sucederam de imediato os comentários a esta entrevista. Isabel Moreira, deputada do PS, escreveu que "o espaço público precisa de mais coragem, de mais Graças Fonsecas", sublinhando que o PS é o único partido "em que em poucos anos ganhou o espaço necessário para acolher uma saída de armário de uma responsável pública, acrescendo a dois deputados". Moreira refere-se ao ex-deputado Miguel Vale de Almeida e ao atual deputado Alexandre Quintanilha, que ocuparam cargos políticos depois de terem assumido publicamente serem homossexuais. "Não é uma questão de privacidade. É uma questão de identidade. O coming out da Graça. Uma mulher lésbica no governo. Muito bem", acrescenta Isabel Moreira.