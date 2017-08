Militares espanhóis estiveram duas vezes em Portugal

Ministério da Administração Interna esclareceu que a presença dos militares espanhóis foi integrada nas equipas de combate aos incêndios vindas do país vizinho. Saíram este fim de semana, depois de prestarem apoio nos fogos de Mação

Os militares espanhóis que foram detectados em Pedrogão Grande pelos deputados da comissão parlamentar de Defesa pertencem, afinal, à Union Militar de Emergência (UME), uma unidade de proteção civil de cariz militar e sediada em Madrid. A informação foi confirmada ao Expresso pelo Ministério da Administração Interna, em resposta à notícia publicada, na edição do passado sábado, que dava conta da "estranheza" que a situação provocou, tanto nos parlamentares, como nos oficiais portugueses que acompanhavam a missão de deputados.

Na altura, o Governo, através do Ministério da Defesa, recusou explicar em que condições tinham entrado o contingente e as viaturas militares espanholas em território português. Hoje, a porta-voz do MAI adiantou que a articulação com as forças armadas espanholas foi feita através deste Ministério, por se tratar da autoridade que tutela a Proteção Civil e é responsável pelas operações de combate aos fogos.

A mesma fonte adiantou ainda que as tropas espanholas estiveram por duas vezes em Portugal. Primeiro, por ocasião dos incêndios de Pedrogão, em junho. Regressaram por causa dos fogos dos concelhos de Mação e da Sertã, tendo saído do país no último fim de semana. O MAI alega que os militares espanhóis vieram no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, accionado na semana passada.