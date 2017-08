CDS critica “espanto” do BE sobre projetos para prevenir fogos que foram rejeitados

O CDS critica o "espanto" com que o Bloco de Esquerda reagiu à notícia de que o Governo rejeitou projetos para prevenir fogos por falta de verbas. Tudo porque, diz a deputada centrista Patrícia Fonseca ao Expresso, esse "chumbo" já era de esperar, o que faz o CDS suspeitar de que a acusação se baseie em razões eleitoralistas.

Segundo a deputada, quando no verão do ano passado "o Governo anulou um concurso com cerca de 300 milhões de euros de dotação" que tinha sido entregue pelo anterior Executivo em Bruxelas, o Bloco de Esquerda não mostrou indignação, guardando as críticas para a altura em que se sabe que centenas de projetos acabaram por ser rejeitados, num novo concurso. "Talvez as autárquicas tenham que ver com a razão pela qual o BE vem agora criticar o Governo, para fazer prova de diferenciação. Mas temos de ser coerentes", defende.

Em causa está a anulação de um concurso do PDR2020 destinado ao investimento florestal com impacto na defesa da floresta contra incêndios, e que foi anulado no ano passado na sequência de uma investigação da Inspecção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT). Na altura, o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, esclareceu que o concurso foi suspenso porque a sua dotação total era de 36 milhões de euros e uma funcionária do Ministério, sem autorização da tutela, teria decidido alocar 210 milhões de euros para este concurso, o que a IGAMAOT considerou ilegal.

O "Diário de Notícias" noticiou esta terça-feira que o Bloco de Esquerda dirigiu uma pergunta ao Ministério da Agricultura sobre as candidaturas que visavam a prevenção contra incêndios e que foram rejeitadas no contexto do novo concurso, no fim de julho, por "insuficiência orçamental". As candidaturas foram feitas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 e receberam, segundo o jornal, a justificação de "falta de dotação orçamental" no próprio ofício de recusa. "Quando a intervenção florestal assume uma importância tão grande, quando há um esforço enorme para fazer frente a este problema... Não se compreende", dizia o deputado do BE Pedro Soares ao jornal.

"Casa roubada, trancas à porta"

Ao "Diário de Notícias", o Ministério da Agricultura explica que a Operação 8.1.5, nome técnico para o item dedicado à melhoria da resiliência das florestas, dispõe de uma dotação total de 59,5 milhões de euros, sendo que o primeiro concurso, com um orçamento de 21,5 milhões, teve "uma procura bastante superior à dotação colocada a concurso, tendo sido aprovadas 257 candidaturas".

O ministro da Agricutura já tinha anunciado, no fim de julho, "uma proposta de reprogramação, a apresentar à Comissão Europeia, das medidas 4 ‘Valorização dos recursos florestais’ e 8 ‘Proteção e Reabilitação dos Povoamentos Florestais, do PDR 2020”, no quadro da qual se admite que haja "um reforço da operação 8.1.5". E no portal online deste programa anunciava-se, a 11 de agosto, que "foi iniciado o processo de transição das candidaturas que não tenham sido aprovadas por razões de insuficiência orçamental". Mas CDS acredita que isto pode não bastar. "Quantos já arderam e quantos poderiam não arder? Quantas destas pessoas não puderam fazer os investimentos sem apoios? Muitos não têm possibilidades", lembra Patrícia Fonseca.

A deputada lembra que "uma empresa agrícola ou florestal não é como uma fábrica de sapatos", e tem "tempos próprios". "Não se pode fazer a prevenção em julho. Entretanto, dizemos que os produtores não aproveitam os fundos."

Para a centrista, e embora admita que é impossível saber se a quantidade de incêndios deste verão teria mudado caso tivessem sido atribuídos mais apoios aos projetos que se candidataram, o Governo deve "fazer uma análise", uma vez que "não respondeu ao CDS em tempo oportuno": "Que área deveria ter sido intervencionada?". E conclui: "Depois da casa roubada, trancas à porta".