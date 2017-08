Governo disponibilizará “todo o apoio” a família do piloto de helicóptero que faleceu

A ministra da Administração Interna expressou este domingo condolências pela morte do piloto de helicóptero que se despenhou no combate a um incêndio no concelho de Castro Daire e afirma que o Governo "disponibilizará todo o apoio" à família.

"O Governo disponibilizará todo o apoio necessário à família do piloto que hoje perdeu a vida em mais uma missão de combate aos incêndios florestais, numa atitude de coragem, profissionalismo e abnegação, a qual nos merece o maior respeito e admiração", afirmou Constança Urbano de Sousa.

A ministra lamentou profundamente a morte do piloto Américo Nunes de Sousa e expressou "as mais sentidas condolências à família enlutada" em nome do Governo.

O helicóptero que esta manhã se despenhou em Cabril, Castro Daire, foi chamado para o dispositivo de combate a incêndios às 11h45, tendo feito duas descargas de água antes do acidente, ocorrido às 12h25, informou a Proteção Civil.

A mesma fonte adiantou que o helicóptero da Everjets embateu em linhas de alta tensão, incendiou-se ao bater no solo, provocando a morte do piloto que, desde 2013, participava neste tipo de missões. "Tratava-se de um piloto experiente que integrava o dispositivo desde 2013", disse.

O helicóptero, que fazia parte do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DCIF), foi acionado para Cabril às 11h45, tendo chegado ao local de operações às 12h11.

Rui Esteves adiantou que a Autoridade Nacional de Proteção Civil enviou "de imediato" para o local um helicóptero do INEM, uma ambulância de suporte imediato de vida, um veículo de assistência de desencarceramento e uma ambulância de socorro. Também foram acionadas equipas diferenciadas de apoio psicossocial do INEM e da ANPC.

A Everjets, empresa do helicóptero ligeiro que se despenhou, já anunciou a instauração de um inquérito às circunstâncias do acidente e garantiu a substituição do aparelho no dispositivo de combate aos incêndios.