PSD: aposta de Costa em grandes obras públicas é "voltar ao socratismo"

O PSD retirou duas conclusões da longa entrevista do primeiro-ministro que o Expresso publicou este sábado. Por um lado, a confirmação de que a "geringonça" vive numa "pura lógica de sobrevivência política", sem "qualquer projeto para o país"; por outro, a revelação de que António Costa tem a ambição de "voltar ao socratismo".

Em declarações ao Expresso, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, destaca duas passagens de entre as declarações do chefe do Governo. Primeira: "Vivemos cada dia como um dia." É, na análise do dirigente do PSD, "a frase que marca esta entrevista".

Para Hugo Soares, esta frase simples de António Costa "carateriza tudo aquilo que vivemos nos últimos dois anos e, infelizmente, anuncia aquilo que teremos nos próximos dois anos - uma lógica exclusiva de sobrevivência política, sem uma visão estratégica, sem uma visão de reforma do país, sem uma ideia para as áreas de soberania, que têm vivido um descalabro, tão pouco uma ideia de reforma das áreas sociais, para fazer face ao descontrolo a que estamos a assistir."

Em seis palavrinhas do primeiro-ministro, o líder parlamentar do PSD vê a essência da "geringonça": "É uma lógica de navegação à vista, de pura sobrevivência ao dia a dia."

A proposta de consenso que é, afinal, "preocupante"

A outra passagem da entrevista de António Costa que Hugo Soares destaca é o desafio para que o PSD se disponibilize a consensualizar com o Governo os grandes projetos do próximo quadro comunitário de apoio, que há de suceder ao atual quadro, que termina em 2020. Costa aponta como prioridade desse pacote de fundos europeus as grandes obras públicas e de infraestrutura. O PSD não gostou do que leu.

"A única ideia nova que o primeiro-ministro traz para o futuro do país é a necessidade de um consenso para grandes obras públicas. Ora, nós vemos este anúncio com grande preocupação. O país e o PSD estão vacinados contra o anúncio de grandes obras públicas dos governos socialistas. Isto não é mais do que voltar ao socratismo", sentencia Hugo Soares. "O país e o PSD sabem bem quanto custou o socratismo e não queremos voltar a esse tempo."

O dirigente social-democrata reconhece a importância de preparar com tempo o próximo quadro comunitário, e alerta que "o Governo já chega com atraso a esse debate, que está em curso na Europa há muito tempo". Porém, antes de planear o que fazer com envelopes financeiros futuros, o líder da bancada social-democrata diz que "era muito importante que o Governo executasse o que estava preparado pelo Governo anterior, e que continua por concretizar. O dinheiro não está a chegar, e qualquer empresário do país confirma isso."

Apesar das críticas, o PSD promete que não ficará à margem dos consensos de que o país precise. Desconfia é das intenções do PS. "Ainda no discurso de rentrée, no Pontal, Pedro Passos Coelho disse que o PSD está disponível para consensos em torno das grandes reformas que são necessárias, para no dia seguinte o primeiro-ministro dizer que quer fazer reformas, mas as dele e não as dos outros", assinala Hugo Soares. "No Parlamento, a geringonça chumba tudo o que o PSD propõe. Isto não é de quem quer chegar a consensos", conclui.