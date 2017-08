Autárquicas: CDU tem mais candidatos às câmaras que o PS

A CDU aposta forte nas próximas eleições autárquicas e varre praticamente todo o país com candidatos próprios. Das 308 presidências de câmaras, apenas quatro concelhos da região autónoma dos Açores ficaram de fora das candidaturas comunistas. Aos 304 candidatos a autarcas juntam-se ainda 1807 listas da coligação PCP/Verdes e Intervenção Democrática para as freguesias portuguesas. Números que ultrapassam os do maior partido autárquico, o PS, que apenas apresenta às próximas eleições 297 candidatos próprios às câmaras.

“Na nova fase da vida política nacional, ganha maior importância a afirmação distintiva do projeto da CDU”, diz a coligação liderada pelos comunistas. Nas últimas eleições, com a conquista de 34 autarquias, a coligação registou um dos melhores resultados eleitorais de sempre, graças, sobretudo à conquista direta de câmaras aos socialistas (arrebanharam 10, perderam 4 para o PS).

A luta é para continuar. Nem a mudança do quadro político, com a ‘geringonça’ a ditar a aproximação dos históricos adversários, fez baixar os braços ao PCP. Há uns meses, Jorge Cordeiro, coordenador autárquico dos comunistas, assumiu mesmo ao Expresso que “o PS é o principal adversário” e que não estava disponível para “desistir do combate”, quando a margem de progressão eleitoral só se podia fazer através de conquista a bastiões socialistas.

Fechadas as candidaturas, a CDU mostra músculo e sublinha como a sua corrida autárquica é feita “com identidade própria, com os seus símbolos próprios e não disfarçada em apoios explícitos e implícitos a listas de cidadãos eleitores que acolhem na maioria das situações disfarçadas coligações, arranjos partidários ou espaço de promoção de ambições pessoais ou dos interesses dos grupos económicos”.

O recado é óbvio. Os socialistas têm uma das mais baixas participações próprias da sua história. Concorrem com o símbolo da mão fechada apenas em 297 concelhos e mesmo assim, na Calheta, em São Jorge, apenas para a Assembleia Municipal e freguesias.

Ao lado de independentes

Com o palmarés do maior partido autárquico na mão, os socialistas parecem não temer que a noite eleitoral lhes traga grande desgosto e aproveitam para não beliscar as pretensões dos Verdes e do PCP, seus atuais parceiros parlamentares. A CDU, por seu lado, aproveita a oportunidade para reforçar o peso local e anular (mais uma vez) o sonho do Bloco de Esquerda de conquistar terreno nesta área.

Com ou sem pacto assinado para uma não-agressão à esquerda (que chegou a ser avançado, mas que todos negam), o certo é que o PS bate o recorde de candidaturas partilhadas. Concorre com três coligações diferentes às câmaras de Felgueiras, Funchal e Maia. E aceitou apoiar oito listas de cidadãos eleitores na corrida de Aguiar da Beira, Anadia, Carrazeda de Ansiães, Oleiros, Oliveira do Bairro, Ponte de Lima, São João da Pesqueira e Sátão.

Há quem, no interior do PS, veja nesta estratégia “uma desistência” ou mesmo “uma perda de influência”, como disse ao Expresso um histórico do partido. Uma crítica que se reforça pelo facto de muitas das candidaturas a que os socialistas se associaram terem pouco de carácter ‘independente’. É o caso de Sátão, no distrito de Viseu. O candidato escolhido é Acácio Pinto, ex-deputado do PS e antigo governador civil, que surge à frente da lista “Cidadãos pela Nossa Terra” com a bandeira de uma “base ideológica da diversidade e da pluralidade”. O concelho, historicamente dos sociais-democratas, esteve nos últimos anos nas mãos de Alexandre Vaz, que por esgotar o número de mandatos possíveis à frente da autarquia, dá lugar ao seu vice. Os socialistas podiam ver aqui uma janela de oportunidade, mas não arriscam assumir uma candidatura própria.

Em Felgueiras, o PS estreia uma coligação com o Livre, apoiando um independente, Nuno Fonseca, que dirige o recém-criado movimento de cidadãos Sim, Acredito. Enquanto, no Funchal, repete o apoio a Paulo Cafôfo, o autarca que nas últimas eleições conseguiu derrubar a hegemonia do PSD na capital madeirense, graças aos esforços conjuntos dos socialistas, BE, PDR, JPP e Nós Cidadãos.

Na Maia, é Francisco Vieira de Carvalho o candidato independente que é a figura de cartaz que o PS apoia para a conquista da autarquia. Sem filiação partidária, é filho do ‘dinossauro’ do PSD, Vieira de Carvalho, que governou o concelho desde 1979 até 2002, altura da sua morte. Os socialistas aceitam correr ao lado do Juntos Pelo Povo, o movimento de cidadãos que surpreendeu nas eleições madeirenses, e que tenta ganhar peso no resto do país. E, mais uma vez, a disputa faz-se à direita. O candidato social-democrata é António Tiago, o vice-presidente da câmara liderada por Bragança Fernandes, que não pôde candidatar-se por ter atingido o limite de mandatos. Os socialistas jogam na possibilidade de dividir o eleitorado social-democrata. Nesta zona do país, as tréguas com o PCP não estão em causa.